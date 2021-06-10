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Внутренними рынками в ЕАЭС займется представитель Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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У департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии -новый руководитель. Директором этого департамента, по информации ЕЭК, назначен представитель Кыргызстана Алмаз Сазбаков.

Он, как сообщили в ЕЭК, уроженец города Фрунзе (ныне Бишкек). В 2002 году закончил Американский Университет в Кыргызстане. В 2007 году прошел обучение по программе JICA факультета экономики Университета Хитотсубаши (Токио, Япония). В августе 2010 года завершил обучение в Национальном институте Высших политических исследований в Токио. В декабре 2013 года закончил учебную программу в области государственной политики Университета имени Джорджа Мейсона (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году в отделе промышленности Национального статистического комитета Кыргызской Республики. С 2006 года работал в Управлении по оценке местных бюджетов Министерства финансов КР, с 2008-го - начальник отдела продвижения инвестиций Управления политики инвестиций Министерства экономики КР.

В 2011 году работал в отделе стратегического анализа администрации президента КР, в 2012 году возглавил Управление политики инвестиций и ГЧП Министерства экономики КР, с 2013 года - начальник Управления стратегического планирования этого же ведомства, с 2014-го - директор Агентства по продвижению инвестиций при данном министерстве.

С 2016 по 2018 Алмаз Сазбаков занимал должность заместителя министра экономики КР, последние три года – специальный представитель правительства Кыргызской Республики по делам в ЕАЭС.

Напомним, что в последнее время состав Евразийской экономической комиссии пополнился рядом других представителей Кыргызстана. Так, директором департамента статистики стал Азамат Оросбаев, заместителями директоров правового департамента и департамента развития интеграции - соответственно Рахатбек Мамаев и Автандил Алыбаев.


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URL: https://www.vb.kg/402011
Теги:
ЕЭК, Кыргызстан
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