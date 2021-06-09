Адвокаты Асылбека Жээнбекова выступили с заявлением

Адвокаты экс-спикера ЖК и депутата Асылбека Жээнбекова Валерьян Вахитов, Давран Касымов и Санжар Илиясов по-прежнему настаивают, что по делу Кумтора на их подзащитном нет никакой вины. Ниже приводим текст их заявления без изменений:

"В последние дни поступают много вопросов по делу нашего подзащитного. В этой связи, представляем следующее разъяснение обстоятельствам по делу вокруг депутата парламента Асылбека Жээнбекова.

Как вам известно, 31.05.2021 года действующему депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики органом следствия вручено уведомление о совершении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 319 УК КР. В этот же день Постановлением следственого судьи Первомайского районного суда А.Ш. Жээнбекову применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Сразу же надо подчеркнуть, что решение о привлечении нашего подзащитного к уголовной ответственности было принято с грубыми нарушениями норм действующей Конституции КР и уголовно-процессуального законодательства КР без надлежащего исследования обстоятельств.

Так, согласно статьи 78 Конституции КР от 5 мая 2021 года следует, что привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Из данной нормы следует, что согласие депутатов Жогорку Кенеша требуется независимо от того, какое совершено преступление депутатом ЖК.

В соответствии со ст. 6 Конституции КР от 05.05.2021 года, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике.

Органы следствия и надзорные органы необоснованно руководствуясь ст. 478 УПК КР и ст. 24, 28 Закона КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша КР" вручили действующему депутату А.Жээнбекову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.319 УК Кыргызской Республики.

Согласно ч. 5 ст. 10 Закона КР "О нормативных правовых актах КР", нормы ч. 1 ст. 478 УПК КР и ч. 3 ст. 24 Закона КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша КР" предусматривающие привлечение депутата к уголовной ответственности без согласия Жогорку Кенеша в случаях совершения им особо тяжких преступлений – прекратили свои действия.

Стоит особо отметить, что горячо обсуждаемое сегодня Постановление Жогорку Кенеша КР, от 27.06.2012 года № 2117-V "Об отчете временной депутатской комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника, а также состояния осуществляемого государственного контроля, образованной постановлением Жогорку Кенеша КР № 1642-V от 15 февраля 2012 года, принимались в соответствии со ст. 77 Конституции КР в редакции 2010 года, путем голосования депутатов и оформлением постановлений на основе свободного волеизлияния.

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики вел заседания с полным соблюдением норм Регламента Жогорку Кенеша.

Утверждать о том, что велись сепаратные переговоры и на депутатов было оказано какое-либо давление, и они по указанию либо по принуждению голосовали за проект постановления от 27.06.2012 года, несостоятельны. Согласно Закону "О статусе депутатов Жогорку Кенеша КР" депутаты были свободны при осуществлении своих депутатских полномочий.

Доводы следствия, что принятое 27.06.2012 года постановление Жогорку Кенеша КР исключительно рекомендательный характер несостоятельны по следующим основаниям.

Согласно ст. 109 Закона КР "О регламенте Жогорку Кенеша КР" заключение временной депутатской комиссии носит рекомендательный характер.

Этим постановлением Жогорку Кенеша КР, были приняты исчерпывающие меры по реализации отчета временной депутатской комиссии, рекомендованного депутатом С.Жапаровым и оно было принято не в ущерб интересам государства.

Более того, Правительству КР данным постановлением было поручено признать Инвестиционное соглашение между Правительством КР, компанией "Центера Голд Инк" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", заключенного 31 декабря 2003 года, как соглашение, глубоко противоречащее интересам кыргызского народа и государства, заключенное в коррупционных интересах правящей в то время клики кыргызского Правительства.

Надо подчеркнуть, что именно этим Постановлением Жогорку Кенеш рекомендовал отменить постановление Правительства КР "О предоставлении земель закрытому акционерному обществу "Кумтор Голд Компани" от 25 марта 2010 года №168. Напомним, что речь идет о возврате 16 тыс. га земли, предоставленной "Кумтор голд компани", решением Правительства, за подписью Д. Усенова.

Следует отметить, что, Жогорку Кенеш своим вышеуказанным постановлением, в целях всестороннего, полного и объективного изучения информации, отмеченной в отчете временной депутатской комиссии принял решение о создании государственной комиссии с включением в состав комиссии не только депутатов Жогорку Кенеша, но и представителей Аппарата Президента, Правительства КР, независимых экспертов и представителей МСУ.

Вместе с тем, Генеральной прокуратуре КР было поручено изучить все заключенные Кыргызской Республикой соглашения и другие документы о сотрудничестве, провести расследование фактов правонарушений по проекту "Кумтор", отраженных в отчете, и предоставить по ним юридическую оценку.

Следует отметить, что для денонсации соглашения по проекту Кумтор необходимо было проект Закона КР "О денонсации Соглашения по проекту "Кумтор". Так как согласно ст. 68 Закона КР "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" проект закона о ратификации или денонсации международногно договора вносится Правительством в установленном порядке.

Далее, образованной Государственной комиссией, под председательством министра экономики КР Т. Сариева была проведена соответствующая работа по реализации вышеуказанного постановления и итоги были предоставлены на рассмотрение Жогорку Кенеша КР.

Вследствие чего, постановлением Жогорку Кенеша КР от 21 февраля 2013 года № 2805-V "Об итогах работы Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения" Правительству было рекомендовано провести переговоры с компанией "Центера Голд Инк". В случае невозможности достижения взаимоприемлемых вариантов инициировать процедуру денонсации Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" между Правительством КР, ОАО "Кыргызалтын", канадской компанией "Центера Голд Инк", ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани", ЗАО Кумтор Голд Компани" и канадской корпорацией "Камеко", подписанного 24 апреля 2009 года в городе Бишкек, и расторгнуть иные соглашения, заключенные по проекту "Кумтор", в соответствии с законодательством КР, в том числе выйти из Соглашения о реструктуризации проекта "Кумтор" между ОАО "Кыргызалтын", канадской корпорацией "Камеко Корпорэйшн", канадской корпорацией "Камеко Голд Инк", канадской корпорацией "Центера Голд Инк", заключенного 31.12.2003 года, и инвестиционного соглашения между Правительством КР, компанией "Центера Голд Инк" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", заключенного 31 декабря 2003 года.

Было поручено проработать вопрос по созданию государственной управляющей компании по управлению долей Кыргызской Республики в компании "Центера Голд Инк".

Генеральной прокуратуре КР совместно с ГКНБ было поручено дать правовую оценку действиям должностных лиц и иных лиц, подписавших соглашения, договоры и иные документы, нанесшие ущерб экономике и окружающей среде Кыргызской Республики при реализации проекта "Кумтор".

Проверить факты намеренного занижения подсчета запасов по месторождению "Кумтор" с учетом запасов серебра, теллура и других сопутствующих компонентов из руды.

После чего, Жогорку Кенеш на своем заседании пять раз рассматривал итоги работы Государственной комиссии, чему свидетельствуют постановления Жогорку Кенеша КР от 05.06.2013 года № 3169-V, от 23.10.2013 года № 3508- V, от 06.02.2014 года №3806-V, от 26.02.2015 года № 4841-V, от 29.06.2015 года № 5447-V.

Из них три заседания Жогорку Кенеша проходили под председательством спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбека Жээнбекова.

Так, постановлением Жогорку Кенеша КР от 05.06.2013 года № 3169-V работа Правительства и Генеральной прокуратуры КР по реализации постановления Жогорку Кенеша КР № 2805-V от 21.02.2013 года была признана недостаточной.

Вместе с тем, Правительству КР к 10.09.2013 года было рекомендовано предоставить окончательный вариант Соглашения по проекту "Кумтор" по результатам переговоров с компанией "Центера Голд Инк". В случае недостижения взаимоприемлемых вариантов внести на рассмотрение Жогорку Кенеша КР проект Закона "О денонсации Соглашения по проекту "Кумтор"

Далее, постановлением Жогорку Кенеша КР от 23.10.2013 года № 3508-V работа Правительства КР по реализации постановления Жогорку Кенеша КР № 2805-V от 21.02.2013 года было вновь признана недостаточной.

Был отклонен составленный меморандум о взаимопонимании по проекту "Кумтор", одобренный на заседании Консультативного совета и заседания Правительства КР от 09.09.2013 года.

Было дано поручение Правителству КР:

- о продолжении переговоров с компанией "Центера Голд Инк" и добиться восстановления доли Кыргызстана в проекте "Кумтор" не менее 67,0%;

- предусмотреть проект разработки месторождения "Кумтор" подземным способом;

- в одностороннем порядке инициировать процедуру отмены

Соглашения о новых условиях по проекту "Кумтор" между Правительством КР, ОАО "Кыргызалтын", канадской компанией "Центера Голд Инк", ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани", ЗАО "Кумтор Голд Компани" и канадской корпорации "Камеко", подписанного 24 апреля 2009 года в городе Бишкек, и расторгнуть иные соглашения, заключенные по проекту "Кумтор", в соответствии с законодательством КР, в том числе выйти из Соглашения о реструктуризации проекта "Кумтор" между ОАО "Кыргызалтын", канадской корпорацией "Камеко Корпорейшн", канадской компанией "Камеко Голд Инк" и канадской корпорацией "Центера Голд Инк", заключенного 31.12.2003 года, и инвестиционного соглашения между Правительством Кыргызской Республики, канадской компанией "Центера Голд Инк" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", заключенного 31.12.2013 года.

Генеральной прокуратуре было рекомендовано:

- рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности менеджмент и руководство канадской корпорации Камеко, компании "Центера Голд Инк", ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани", ЗАО "Кум юр Голд Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Майнинг" за нарушение экологических норм и другие правонарушения;

- рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных и иных лиц, принимавших участие в подготовке и подписании соглашений, договоров и других документов, нанесших ущерб экономике страны;

- изучить факты намеренного занижения подсчета запасов серебра, теллура и других сопутствующих компонентов в руде, в целях последующего инициирования отмены в прежних невыгодных для Кыргызстана соглашений в соответствии с процедурами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, ратифицированной Законом КР № 128 от 06.08.2005 года.

Далее, постановлением Жогорку Кенеша КР от 26.02.2015 года № 4841-V работа Правительства Кыргызской Республики по реализации постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 2805-V от 21.02.2013 года, № 3169-V от 05.06.2013 года, № 3508-V от 23.10.2013 года и №3806-V от 06.02.2014 года, связанных с деятельностью проекта "Кумтор" была признана не удовлетворительной.

Правительству КР в месячный срок было поручено завершить проведение переговоров с компанией "Центера Голд Инк" с учетом обеспечения интересов Кыргызской Республики и предоставить в Жогорку Кенешу окончательный проект Соглашения об осущестивлении реструкторизации проекта "Кумтор".

Правительству КР до 16 марта 2015 года в соответствии со ст. 31 конституционного Закона КР "О Правительстве КР" было поручено предоставить официальное заключение к проекту Закона КР "О национализации имущества закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" и произвести необходимые расчеты, связанные с реализацией вышеуказанного законопроекта.

Вышеперечисленные факты полностью подтверждают отсутствие какого-либо состава преступления в действиях Асылбека Жээнбекова в его бытность Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В заключение отметим, что сейчас распространяются очень много домыслов, в том числе о том, что Асылбек Жээнбеков получал "благодарность" в виде денежных средств от "Центерры" - это выдумки.

Необоснованность таких домыслов бесспорно свидетельствуют вышеперечисленные постановления Жогорку Кенеша, подписанные Асылбеком Жээнбековым. Они полностью защищали интересы государства и никоим образом не могли отражать интересы компании "Центерры".

Асылбек Жээнбеков не имел никаких отношений с руководством канадской компании, с ними никаких переговоров не вел. Более того, никогда не встречался с менеджментом компании "Центерры".

Исходя из этого еще раз заявляем, что дело Асылбека Жээнбекова имеет чисто политическую подоплеку".