Дело Кумтора: Данияр Нарымбаев и Алмазбек Баатырбеков водворены в СИЗО ГКНБ

По делу "Кумтора" продолжаются задержания бывших высокопоставленных чиновников. На этот раз были задержаны бывший полномочный представитель Президента в Жогорку Кенеше Данияр Нарымбаев и экс-депутат ЖК страны Алмазбек Баатырбеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, межведомственной следственной группой продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". По результатам проведенных следственных действий и на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств, 9 июня 2021 года было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 УК КР (коррупция) бывшему полномочному представителю Президента Атамбаева в Жогорку Кенеше Данияру Нарымбаеву, а также экс-депутату ЖК Алмазбеку Баатырбекову.

В этот же день Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении указанных лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Также вручено уведомление о подозрении в совершении указанного преступления бывшему полномочному представителю Правительства в Жогорку Кенеше Динаре Молдошевой, но с учетом семейного положения и наличия несовершеннолетних детей, в отношении нее избрана мера пресечения в вид подписки о невыезде.