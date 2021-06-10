Садыр Жапаров: Наш Айтматов - человек, внесший вклад в планетарное сознание

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 9 июня приняли участие в церемонии закрытия IV Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, который проходил в г. Анкара. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

После прибытия на мероприятие глав государств прозвучали гимны Кыргызстана и Турции. Далее участникам форума продемонстрировали видеоролик о творчестве Чингиза Айтматова и его большой роли в развитии мировой культуры и литературы.

Первое слово предоставили президенту Садыру Жапарову, который выразил огромную благодарность турецкому народу и Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова, подтверждающего то, что прославление планетарного наследия великого писателя продолжается.

"Появление Чингиза Айтматова на литературной арене поразило миллионы читателей на пяти континентах. Рождение из кыргызского народа талантливого писателя, поднявшего престиж всего тюркоязычного мира, стало неожиданностью. Он совершил беспрецедентный скачок в истории республик Средней Азии в ХХ веке", - сказал Глава государства.

Он вкратце рассказал об истории данного форума, начало которого положил в 1986 году сам Чингиз Айтматов, впервые организовав неформальную встречу мировых интеллектуалов для обсуждения будущих глобальных проблем человечества и обмена мнениями по ним на берегу озера Иссык-Куль.

Президент подчеркнул, что жизнь Чингиза Айтматова, его литературное наследие, мудрые слова и мысли, которые он выразил через свои произведения, являются духовной сокровищницей, требующей глубокого изучения.

Садыр Жапаров отметил, что после официального вступления в должность президента Кыргызской Республики он подписал свой первый Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".

Он рассказал об основных целях Указа: наряду с высокими моральными стандартами, национальными традициями, традиционными семейными и социальными ценностями, воспитание граждан через общечеловеческие ценности, отражающие уникальность и единство культур всех народов.

"Поэтому, как заявил Айтматов - человеческие ценности превалируют над определенными этническими и национальными интересами, а творческая сила рационального человека открывает путь к миру.

При этом доминирует роль национальной культуры в развитии человеческой цивилизации. Без того же языка и той же культуры мир был бы другим. Сохранение разнообразия требует многогранных и согласованных действий", - сказал Глава государства.

В этой связи Садыр Жапаров отметил, что Всемирные игры кочевников стали платформой для распространения традиций во вселенной. По его словам, данные игры - попытка сохранить важную часть культурного наследия кочевой цивилизации. Он пожелал удачи IV Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Турции в следующем году.

"Еще один урок Айтматова - экологическая проблема, выраженная в изображениях снежного барса Джабарса, волчицы Акбары, Аральского моря и ледников. Если цепь природы хоть сколько-нибудь повреждена, ее трудно восстановить. Работы Айтматова заложили основы принципиально нового взгляда на это.

Итак, наш Айтматов - человек, внесший вклад в планетарное сознание. Великие мысли великого писателя тюркских народов заслуживают вечной похвалы", - заявил президент Садыр Жапаров, призвав всех распространять идеи Айтматова на все человечество.

После завершения выступлений, организаторы торжественно вручили президентам итоговый документ Форума.