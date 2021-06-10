Эко транспорт для Бишкека. И.о. мэра встретился с представителями Yutong

И.о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов встретился с представителями китайской компании Yutong - производителя автобусов и электробусов.

Встреча состоялась накануне в мэрии Бишкека. На ней также присутствовал вице-мэр Бишкека по вопросам транспорта Русланбек Акылбеков.

Представители китайской компании по производству автобусов и электробусов провели презентацию своей продукции.

"Руководство муниципалитета отметило, что городу необходим современный, комфортабельный эко транспорт и мэрия ныне ведёт работу в обеспечении горожан таким видом транспорта", - сообщает пресс-служба мэрии.