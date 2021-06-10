10-летие Русского дома в Бишкеке отметили в кыргызской столице (фото)

10-летие существования в Бишкеке Русского дома отметили в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Юбилейный концерт был организован Министерством культуры России при поддержке Русского дома в Бишкеке и прошел в рамках культурного проекта "На языке музыки".

В Большом зале филармонии присутствовало много почетных гостей. Поприветствовал собравшихся Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в нашей республике Николай Удовиченко. Глава диппредставительства поздравил сотрудников Русского дома с юбилеем, и отметил высокий профессионализм и слаженную работу этого коллектива. Выступил также руководитель Русского дома Виктор Нефедов.

На знаменательное событие были приглашены заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики по социальным вопросам Жылдыз Бакашова, министр образования и науки КР Болотбек Купешев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Салтанат Аманова, а еще преподаватели вузов, школьные учителя, представители организаций российских соотечественников.

В ходе вечера прошло вручение ведомственных наград Россотрудничества. Так Почетным знаком "За дружбу и сотрудничество" награждена была зампредседателя Кабмина Жылдыз Бакашова. А звание "Почетный работник Россотрудничества" получила куратор проектов по продвижению русского языка и российского образования Русского дома Ирина Царева.

Кроме того, дипломами за активную деятельность по развитию международных гуманитарных и общественных связей наградили сотрудников Русского дома и представителей организаций соотечественников. Учителя русского языка и литературы и преподаватели-русисты вузов получили почетные грамоты за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и укрепление русского языка в Кыргызской Республике.

После торжественной части всех собравшихся ждал праздничный концерт. Зрители насладились выступлением Московского джаз-квинтета под управлением Никиты Агафонова и солистки коллектива Дианы Говасари, квинтета солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко и его солистки Ирины Крутовой, а также мужского Хора Сретенского монастыря под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы.