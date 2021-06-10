Газета Кабмина Узбекистана запустила таджикскую версию своего сайта

На сайте издания Кабинета Министров Узбекистана "Янги Узбекистон" начала работать и таджикская версия yuz.uz/tj. Об этом сообщила сама газета.

Объясняется это тем, что нововведение позволит таджикам не только в Узбекистане, но и во всем мире получать точную и прозрачную информацию о новом Узбекистане.

Газета "Янги Узбекистон" - новая газета. Она издается с 25 января прошлого года. Сегодня газета имеет тираж почти 80 000 экземпляров.

На сайте газеты есть узбекская, русская, английская и казахская версии, и его официальные социальные сети ежемесячно посещают более миллиона читателей.

Источник: asiaplustj.info