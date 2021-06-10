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Газета Кабмина Узбекистана запустила таджикскую версию своего сайта

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На сайте издания Кабинета Министров Узбекистана "Янги Узбекистон" начала работать и таджикская версия yuz.uz/tj. Об этом сообщила сама газета.

Объясняется это тем, что нововведение позволит таджикам не только в Узбекистане, но и во всем мире получать точную и прозрачную информацию о новом Узбекистане.

Газета "Янги Узбекистон" - новая газета. Она издается с 25 января прошлого года. Сегодня газета имеет тираж почти 80 000 экземпляров.

На сайте газеты есть узбекская, русская, английская и казахская версии, и его официальные социальные сети ежемесячно посещают более миллиона читателей.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/402024
Теги:
правительство, Узбекистан
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