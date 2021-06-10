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Кыргызстанцы в Москве соблюдают меры профилактики коронавируса

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- Евгений Денисенко
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В Москве в последние дни ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Вместе со всеми жителями и гостями столицы необходимый профилактический режим соблюдают и находящиеся здесь уроженцы КР, отметили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

"К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц", - заявил мэр Сергей Собянин.

Усиливается контроль за ношением средств индивидуальной защиты - масок и перчаток. Речь идет прежде всего о торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Также, по словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Станут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы, полиции и Роспотребнадзора. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

Вместе с тем, городские власти пока не собираются идти на жесткие ограничения. "Тем не менее мы никаких локдаунов не собираемся вводить", - cообщил Сергей Собянин. И отметил, что с заболеваемостью в настоящее время можно справиться без этой меры.

Рост ее, возможно, связан с повышением мобильности граждан, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. "Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", - говорит он.

По словам почетного председателя Координационного совета Москвы и Московской диаспоры Раимкула Аттокурова, активисты этой организации ведут постоянную разъяснительную работу среди соотечественников, в первую очередь среди трудовых мигрантов. "Этим мы занимаемся, используя соцсети, различные чаты, при личном общении, напоминаем о необходимости соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, другие требования. Но надо отметить, что за период пандемии уровень, скажем так, профилактической грамотности среди кыргызстанцев в Москве стал и так достаточно высоким, многие заботятся о своем здоровье и без напоминаний", - отметил Аттокуров.


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URL: https://www.vb.kg/402025
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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