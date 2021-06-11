ГКНБ на заметку: зачем делать ямочный ремонт перед капитальным?

Столичные власти, наконец, начали капитальный ремонт улицы Жукеева-Пудовкина, о котором автолюбители просили не один год. Но при этом сначала помотали нервы жителям Бектенова, вбухали кучу денег в никому не нужный и некачественно проведенный ямочный ремонт самой Пудовкина, а также устроили настоящий транспортный коллапс, перекрыв сразу три дорожные артерии в одном районе.

Все чаще столичные чиновники принимают такие решения, найти логику в которых довольно проблематично. И ярким тому примером является капитальный ремонт улицы Жукеева-Пудовкина. Все горожане прекрасно знают, что ее отрезок от Ахунбаева до Медерова много лет пребывает в ужасном состоянии. Зато с великой радостью здесь ежегодно проводилось ямочное латание, на которое списывались огромные деньги. Кстати, может быть по этой причине ее так долго и не включали в титульные списки. Кому хочется терять дойную корову?

В текущем году она попала во вторую фазу проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". И в ее рамках китайский подрядчик должен обновить как саму проезжую часть от Ахунбаева до Кулатова, так и тротуары с ирригацией.

Казалось бы, сотни тысяч человек ждут этого ремонта как манну небесную. Так почему бы не начать с него в первую очередь? Но нет, чиновники начали терроризировать жителей улицы Бектенова тем, что расширят ее и пробьют до Горького. Абсурдность такого решения очевидна – зачем тратить огромные средства на пробивку той артерии, которая даже после расширения не станет такой, как Жукеева-Пудовкина?

Да и для дорожного движения она не имеет такого значения. Ведь максимум, до куда ее смогут довести, это улица Горького. И стоить это будет непомерно. В то время как Жукеева-Пудовкина является хорошей альтернативой бывшей Советской и тянется от Южной магистрали до БЧК (физически Пудовкина и Ибраимова являются одной дорогой – Авт.).

Пройдя через череду скандалов, власти все же отложили ремонт Бектенова. Вот только непонятно, навсегда или на время. Но крови людям успели попить.

Затем они сделали еще один нелогичный для простого обывателя шаг – провели ямочный ремонт Жукеева-Пудовкина, хотя прекрасно знали, что месяцем позже начнут ее капитальный ремонт. Что, решили срубить деньжат напоследок? Другого объяснения найти сложно. К тому же ремонт был выполнен отвратительно – дорожники оставили после себя много не заделанных ям, которые уже через две недели достигли больших размеров.

Интересно было бы посмотреть на смету расходов. Хотя вряд ли это что-то даст. Ведь ямочный ремонт тем и хорош, что проверить та ли площадь асфальта была заменена, как об этом написано в документах, нереально. Кто будет ходить считать и замерять латки, а также оценивать их толщину?

И вот долгожданное закрытие проезда. Но опять же все через пятую точку. Автомобилисты надеялись, что в первую очередь отремонтируют самый аварийный участок Ахунбаева-Медерова. А вместо него перекрывают Медерова-Горького, который, к слову, был в нормальном состоянии.

Черт с ним, может, есть на то причины. Но зачем же разом ограничивать движение на Карасаева, Матросова и Жукеева-Пудовкина, находящихся в одном районе? Ведь моментально появились пробки на Медерова, Юнусалиева, открытой части самой Пудовкина, Горького и Элебаева.

В общем, складывается ощущение, что городские власти специально издеваются над людьми, пытаясь подгадить им во всем, в чем только можно. Либо напрочь отсутствует даже примитивное планирование работ, чтобы минимизировать неудобства. При любом из этих раскладов остается только грустно вздохнуть.

Было бы неплохо, если все перечисленное проверили сотрудники ГКНБ, которые сейчас рьяно борются с коррупционерами. Что-то подсказывает, их работа не прошла бы напрасно.