Суд по Кумтору. "Правительство КР должно атаковать, а оно обороняется"

Суд по делам о банкротстве США удовлетворил ходатайства компаний "Кумтор Голд" и "Кумтор Оперейтинг", постановив, что обе компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности и у них не может быть конфискована их собственность. Кроме этого, контракты не могут быть расторгнуты или изменены.

В свою очередь юристы, представляющие правительство Кыргызстана, намерены оспорить иски указанных компаний. Суд по Кумтору в Нью-Йорке будет продолжаться.

По этому поводу высказал свое мнение экс-вице-спикер ЖК, автор ряда книг про Кумтор и юрист Кубанычбек Исабеков, который убежден, что правительство Кыргызстана делает ошибку.

- То, что суд в Нью-Йорке рассматривает дело - это нормально. По соглашению компания имеет право все спорные вопросы решать в зарубежных судах. Другое дело, что сейчас мы видим, что канадская компания атакует все время, а наши только обороняются. Я снова повторяю, наше сегодняшнее правительство должно просто отменить постановление правительства Сапара Исакова об отмене всех экологических претензий. То есть, как и должно быть, в силу вступает уже принятое ранее судебное решение о возмещении экологического ущерба в размере 7 млрд сомов. Правительство имеет на это полное право. Также и парламент имеет законное право отменить свои поправки в Водный кодекс, согласно которым разрешалось продолжать уничтожать ледники Лысый и Давыдов. Депутатам стоит поторопиться, так как этот созыв прекращает свою работу уже 30 июня. И уже после этого наше правительство уже само может подавать в суды, в том числе и в Нью-Йорке, - отметил он в разговоре с VB.KG.