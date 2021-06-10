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Суд по Кумтору. "Правительство КР должно атаковать, а оно обороняется"

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- Бакыт Басарбек
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Суд по делам о банкротстве США удовлетворил ходатайства компаний "Кумтор Голд" и "Кумтор Оперейтинг", постановив, что обе компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности и у них не может быть конфискована их собственность. Кроме этого, контракты не могут быть расторгнуты или изменены.

В свою очередь юристы, представляющие правительство Кыргызстана, намерены оспорить иски указанных компаний. Суд по Кумтору в Нью-Йорке будет продолжаться.

По этому поводу высказал свое мнение экс-вице-спикер ЖК, автор ряда книг про Кумтор и юрист Кубанычбек Исабеков, который убежден, что правительство Кыргызстана делает ошибку.

- То, что суд в Нью-Йорке рассматривает дело - это нормально. По соглашению компания имеет право все спорные вопросы решать в зарубежных судах. Другое дело, что сейчас мы видим, что канадская компания атакует все время, а наши только обороняются. Я снова повторяю, наше сегодняшнее правительство должно просто отменить постановление правительства Сапара Исакова об отмене всех экологических претензий. То есть, как и должно быть, в силу вступает уже принятое ранее судебное решение о возмещении экологического ущерба в размере 7 млрд сомов. Правительство имеет на это полное право. Также и парламент имеет законное право отменить свои поправки в Водный кодекс, согласно которым разрешалось продолжать уничтожать ледники Лысый и Давыдов. Депутатам стоит поторопиться, так как этот созыв прекращает свою работу уже 30 июня. И уже после этого наше правительство уже само может подавать в суды, в том числе и в Нью-Йорке, - отметил он в разговоре с VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/402038
Теги:
Кубанычбек Исабеков, Кумтор, суд, США
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