"Страны Большой семёрки должны передать вакцины от COVID-19 бедным странам"

Послы доброй воли ЮНИСЕФ требуют, чтобы лидеры G7 взяли на себя обязательство передать дозы вакцины против COVID-19 бедным странам. Об этом сообщает отдел коммуникаций ЮНИСЕФ Кыргызстан.

Открытое письмо, опубликованное сегодня в преддверии трехдневного саммита лидеров G7 (11 июня - 13 июня) в Корнуолле (Великобритания), призывает лидеров G7 в срочном порядке передать как минимум 20% доз вакцины против COVID-19, чтобы снизить риск дальнейшего распространения вируса и угрозу появления мутированных штаммов.

Рамла Али, Фернандо Алонсо, Дэвид Бекхэм, Орландо Блум, Хосе Мануэль Кальдерон, София Карсон, Джемма Чан, Приянка Чопра Джонас, Оливия Колман, Билли Эйлиш, Пау Газоль, Вупи Голдберг, Дэвид Хэревуд, сэр Крис Хой, Анджелик Кидджо, Теа Леони, Люси Лью, Хуан Мануэль Лопес Итурриага, Эван МакГрегор, Алисса Милано, Энди Мюррей, Лиам Нисон, Лиам Пейн, Кэти Перри, Серхио Рамос, Клаудия Шиффер, Тереза Вьехо и Пинк присоединяются к ЮНИСЕФ и призывают мировых лидеров G7 пожертвовать вакцины и обеспечить справедливые и равноправные поставки вакцины в страны с низким и средним уровнем доходов.

"Полтора года мир боролся с пандемией COVID-19, но вирус все еще распространяется во многих странах и приобретает новые формы, которые могут вернуть всех нас туда, откуда мы начали", - говорится в письме. "Это означает, что школы будут закрыты, будет больше перебоев в здравоохранении и больше экономических последствий, это поставит под угрозу будущее семей и детей во всем мире".

Далее в письме говорится о том, что COVAX, глобальная инициатива по поддержке бедных стран в получении доступа к вакцинам, уже сталкивается с нехваткой 190 миллионов доз, и предлагается, чтобы страны G7 жертвовали 20 процентов вакцин для покрытия этого дефицита в период с июня по август - более 150 миллионов доз - в качестве временной меры для компенсации этого дефицита. Недавний анализ данных, предоставленный Airfinity, исследовательским центром наук о жизни, по заказу британского комитета ЮНИСЕФ (UNICEF UK), показывает, что страны G7 могут сделать это без значительных задержек с текущими планами по вакцинации взрослого населения в своих стран.

"Как Посол доброй воли ЮНИСЕФ я верю в критически важную роль вакцинации, - сказал Дэвид Бекхэм. - Пандемия не закончится, пока она не исчезнет повсюду, поэтому жизненно необходимо, чтобы все сообщества во всем мире незамедлительно получили доступ к вакцинам против COVID-19".

"Кризис на родине в Индии и во всем регионе Южной Азии разрушителен. Этот смертоносный всплеск COVID-19 создает огромную нагрузку на медицинские учреждения по всей Индии, где заканчиваются больничные койки, основные медицинские принадлежности и кислород. Все мы в ЮНИСЕФ очень обеспокоены тем, что слышим о детях, которые заболевают новой формой вируса, в то время как многие теряют родителей, остаются одни и находятся в группе риска, не имея доступа к неотложной медицинской помощи, вакцинациям и образованию, - сказала Прянка Чопра Йонас. - Кризис в Индии показывает, почему мы должны действовать незамедлительно, чтобы избежать дальнейших смертельных мутаций, опустошающих страны с низким и средним уровнем доходов по всему миру. ЮНИСЕФ и его партнеры по COVAX обеспечивают вакцинацию и лечение наиболее уязвимых групп населения мира, но не могут сделать это в одиночку. Определенным решением этой проблемы является обязательство стран G7 незамедлительно поделиться своими запасами вакцины против COVID-19 со странами, где медработники и уязвимые группы населения в них остро нуждаются. Именно поэтому я присоединилась к своим коллегам-Послам доброй воли ЮНИСЕФ, подписав это письмо, в котором настоятельно просим лидеров G7 принять обязательство на саммите в Великобритании на этой неделе, чтобы защитить семьи и детей от COVID-19 во всем мире".

Наконец, в письме утверждается, что "саммит G7, проходящий в эти выходные - это жизненно важная возможность для вас согласовать действия, которые позволят быстро получить вакцины там, где они наиболее необходимы…", и лидеры призываются разработать дорожную карту для увеличения объема пожертвований по мере увеличения поставок, отмечая, что прогнозы предполагают, что к концу года для пожертвований могут быть доступны до одного миллиарда доз.

"Странам не нужно выбирать между борьбой с болезнью на родине или за границей. Мы можем и должны делать и то, и другое одновременно - и незамедлительно, - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Это поворотный момент в борьбе с COVID-19, поскольку лидеры встречаются, чтобы определить приоритеты в том, какую форму примет эта борьба в ближайшие недели и месяцы. Я рада, что так много сторонников ЮНИСЕФ присоединились к нашему призыву об оказании экстренной поддержки COVAX, чтобы мы могли продолжать вести эту борьбу во всем мире. В конце концов, болезнь не признает границ на карте. Наша борьба, чтобы опередить вирус и его формы, тоже не должна знать границ".