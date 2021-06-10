Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

Эоловые дворцы в Кыргызстане

241  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В наиболее древней греческой мифологи повелителем ветров был бог Эол (гр. Aiolos - повелитель ветров), сын бога морей Посейдона и нимфы Арны, Его имя тесно связано с понятием подвижности, характеризующей воздушную стихию. И хотя он был из пантеона греческих богов, но жил со своей семьёй не в пантеоне богов на горе Олимп, а отдельно на одном из островов Средиземного моря (остров Эолия). С ним жили его жена нимфа Киана (гр. Kyana – лазурная), шесть сыновей и шесть дочерей.

По разным версиям известны имена четверых его сыновей: Борей - покровитель северного холодного ветра; Нот - покровитель южного, горячего ветра (греческий поэт Гесиод называл его "ужасным"), Зефир - покровитель тёплого западного ветра; Евр (Эвр) - покровитель восточного ветра.

По велению верховного бога Зевса все ветры были заперты в специально построенных в горах пещерах и выпускались по одному Эолом и его сыновьями по приказу Зевса и других богов. Когда двери пещер закрывались, то дуновение ветров прекращалось. Эол с сыновьями хорошо справлялись со своими обязанностями, за что Эол заслужил у Зевса чести присутствовать на пирах богов, где ему была поднесена чаша с амброзией, дававшая богам вечную жизнь и бессмертие.

Остров был окружён высокой стеной из отвесных утёсов и был недоступен нежданным гостям. Несколько прекрасных дворцов, построенных для семьи Эола по приказу Зевса, располагались в каньоне и представляли собой чудо архитектуры. Дворцы были очень красивые и слава об их красоте разнеслась по всему свету.

Позднее подобные природные образования, издалека похожие на заброшенные замки и города, но созданные воздействием ветра, температуры и воды и разрушением ими горных пород впервые были обнаружены академиком В.А.Обручевым на территории Казахстана во время путешествия в Джунгарию в начале ХХ века. По внешнему виду они по ассоциации напоминали дворцы семейства греческого бога ветров Эола и поэтому были названы им "Эоловыми дворцами".

Через некоторое время подобные города и дворцы были обнаружены местными путешественниками, природоведами и натуралистами на территории Кыргызстана в районе Иссыккульской котловины в Боомском ущелье и в районе села Тосор.

Располагались они в долинах каньонов (исп. canon – труба), природных географических образованиях в форме глубоких ущелий или узких долин с очень крутыми, отвесными и нередко ступенчатыми склонами. Дно таких образований представляло узкое русло реки, либо полностью заполненное водой, либо высохшее.

Первый Эоловый город был обнаружен местными природоведами, натуралистами и путешественниками в районе Боомского ущелья в каньоне реки Сулуу-Тере́к (кыр. красивый тополь). Это одно из живописных мест в горах Кыргызского Ала-Тоо и является необычным природным объектом, по внешнему виду напоминающим как бы заброшенные замки, крепости, башни, жилые дома, арки, колонны и прочие архитектурные сооружения, а также скульптурные изображения, присущие городам того времени.

И только при близком осмотре и изучении природных и климатических условий данной территории, а также состава грунта (горной породы, земли, почвы) изыскатели обнаруживали, что все эти сооружения являются природными формами рельефа земной коры, созданными силами природы: дуновением ветра, дождём, инеем, температурными колебаниями, а также составом и строением грунта и условиями его залегания.

В кыргызской мифологии этот природный географический объект называется каньоном Конорчек, и в этой же местности среди невысоких глинистых гор и пересохших рек раскинулся город Бога ветров Эола - природная галерея с множеством фантастических каменных скульптур: безруких монстров с огромными головами на худосочных шеях, гигантских грибов из страны чудес, наземных колонн и шпилей, будто спроектированных для тематического парка. Вода, заполняющая скальные трещины во время не частых гроз, превратила склоны возвышенностей в лабиринт остроконечных гребней, низких гор, округлых куполов, пирамид и колонн.

Если смотреть издалека, этот ландшафт более всего напоминает раскинувшиеся среди гор руины различных античных строений. И вот эти архитектурные ансамбли в географической литературе геоморфологи называют Эоловыми городками или Эоловыми замками.

Эол – герой греческих мифов и легенд, бог и повелитель, и властелин ветров. И именно по его повелению дуют ветры и создают причудливые очертания выветриваемых ими скал. Так день за днём, век за веком создавались Эоловые замки и города.

Эти уникальные сооружения существуют во многих районах земной поверхности.

Помимо глиняных замков, каньон Конорчек знаменит тем, что именно здесь находятся остатки древнего вулкана Сегизхан-Шокны. Возраст вулкана составляет 2,5-3 миллион лет.

Каньон Конорчек является уникальным сказочным местом. По своему рельефу он как-бы в миниатюре идентичен знаменитому Гранд-Каньону, находящемуся в американском штате Аризона.

Интересной достопримечательностью каньона является "сухой водопад", который представляет собой остатки водопада, существовавшего здесь много лет назад. Если верить местному фольклору, он каждый год пускает "чёрную слезу". А светлая глина в каньоне говорит о том, что Иссык-Куль когда-то простирался и до этих мест.

Второй "Эоловый город" был обнаружен учёными-геологами в каньоне реки Тосор, текущей с горных вершин Тескей-Ала-Тоо в южной части побережья озера Иссык-Куль. Это удивительное и необычное место получило название "Сказка" за причудливый скалистый ландшафт, который за тысячу лет эрозионных процессов был превращён ветром в сказочные изваяния и скульптурные ансамбли. Некоторые участки грунтовой поверхности этого района каньона получили ассоциативные названия за схожесть с тем или иным образом.

Например, одна из горных цепей в каньоне, получила название "Китайская стена" за схожесть с памятником китайской архитектуры. Здесь также можно встретить изваяния бегемота, змеи, спящего великана, дракона и целые замки. Из-за состава различных горных пород и минералов, которые в своем основании несут удивительные цветовые оттенки, скалистые статуи не только имели необычные формы, но и волшебный окрас.

Невероятное нагромождение горных пород, превращенное вековыми ветрами и осадками в причудливые силуэты замков, животных, людей. Всю палитра красок можно лицезреть вокруг. По многим природным образованиям каньон "Сказка" очень напоминает Красный каньон близ города Эйлата в Израиле.

В этой же местности в окрестности село Тосор были обнаружены и археологические памятники мустьерской эпохи и городище тысячелетней давности.

Автор: Юрий Беляков


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402045
Теги:
Греция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  