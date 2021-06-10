Эоловые дворцы в Кыргызстане

В наиболее древней греческой мифологи повелителем ветров был бог Эол (гр. Aiolos - повелитель ветров), сын бога морей Посейдона и нимфы Арны, Его имя тесно связано с понятием подвижности, характеризующей воздушную стихию. И хотя он был из пантеона греческих богов, но жил со своей семьёй не в пантеоне богов на горе Олимп, а отдельно на одном из островов Средиземного моря (остров Эолия). С ним жили его жена нимфа Киана (гр. Kyana – лазурная), шесть сыновей и шесть дочерей.

По разным версиям известны имена четверых его сыновей: Борей - покровитель северного холодного ветра; Нот - покровитель южного, горячего ветра (греческий поэт Гесиод называл его "ужасным"), Зефир - покровитель тёплого западного ветра; Евр (Эвр) - покровитель восточного ветра.

По велению верховного бога Зевса все ветры были заперты в специально построенных в горах пещерах и выпускались по одному Эолом и его сыновьями по приказу Зевса и других богов. Когда двери пещер закрывались, то дуновение ветров прекращалось. Эол с сыновьями хорошо справлялись со своими обязанностями, за что Эол заслужил у Зевса чести присутствовать на пирах богов, где ему была поднесена чаша с амброзией, дававшая богам вечную жизнь и бессмертие.

Остров был окружён высокой стеной из отвесных утёсов и был недоступен нежданным гостям. Несколько прекрасных дворцов, построенных для семьи Эола по приказу Зевса, располагались в каньоне и представляли собой чудо архитектуры. Дворцы были очень красивые и слава об их красоте разнеслась по всему свету.

Позднее подобные природные образования, издалека похожие на заброшенные замки и города, но созданные воздействием ветра, температуры и воды и разрушением ими горных пород впервые были обнаружены академиком В.А.Обручевым на территории Казахстана во время путешествия в Джунгарию в начале ХХ века. По внешнему виду они по ассоциации напоминали дворцы семейства греческого бога ветров Эола и поэтому были названы им "Эоловыми дворцами".

Через некоторое время подобные города и дворцы были обнаружены местными путешественниками, природоведами и натуралистами на территории Кыргызстана в районе Иссыккульской котловины в Боомском ущелье и в районе села Тосор.

Располагались они в долинах каньонов (исп. canon – труба), природных географических образованиях в форме глубоких ущелий или узких долин с очень крутыми, отвесными и нередко ступенчатыми склонами. Дно таких образований представляло узкое русло реки, либо полностью заполненное водой, либо высохшее.

Первый Эоловый город был обнаружен местными природоведами, натуралистами и путешественниками в районе Боомского ущелья в каньоне реки Сулуу-Тере́к (кыр. красивый тополь). Это одно из живописных мест в горах Кыргызского Ала-Тоо и является необычным природным объектом, по внешнему виду напоминающим как бы заброшенные замки, крепости, башни, жилые дома, арки, колонны и прочие архитектурные сооружения, а также скульптурные изображения, присущие городам того времени.

И только при близком осмотре и изучении природных и климатических условий данной территории, а также состава грунта (горной породы, земли, почвы) изыскатели обнаруживали, что все эти сооружения являются природными формами рельефа земной коры, созданными силами природы: дуновением ветра, дождём, инеем, температурными колебаниями, а также составом и строением грунта и условиями его залегания.

В кыргызской мифологии этот природный географический объект называется каньоном Конорчек, и в этой же местности среди невысоких глинистых гор и пересохших рек раскинулся город Бога ветров Эола - природная галерея с множеством фантастических каменных скульптур: безруких монстров с огромными головами на худосочных шеях, гигантских грибов из страны чудес, наземных колонн и шпилей, будто спроектированных для тематического парка. Вода, заполняющая скальные трещины во время не частых гроз, превратила склоны возвышенностей в лабиринт остроконечных гребней, низких гор, округлых куполов, пирамид и колонн.

Если смотреть издалека, этот ландшафт более всего напоминает раскинувшиеся среди гор руины различных античных строений. И вот эти архитектурные ансамбли в географической литературе геоморфологи называют Эоловыми городками или Эоловыми замками.

Эол – герой греческих мифов и легенд, бог и повелитель, и властелин ветров. И именно по его повелению дуют ветры и создают причудливые очертания выветриваемых ими скал. Так день за днём, век за веком создавались Эоловые замки и города.

Эти уникальные сооружения существуют во многих районах земной поверхности.

Помимо глиняных замков, каньон Конорчек знаменит тем, что именно здесь находятся остатки древнего вулкана Сегизхан-Шокны. Возраст вулкана составляет 2,5-3 миллион лет.

Каньон Конорчек является уникальным сказочным местом. По своему рельефу он как-бы в миниатюре идентичен знаменитому Гранд-Каньону, находящемуся в американском штате Аризона.

Интересной достопримечательностью каньона является "сухой водопад", который представляет собой остатки водопада, существовавшего здесь много лет назад. Если верить местному фольклору, он каждый год пускает "чёрную слезу". А светлая глина в каньоне говорит о том, что Иссык-Куль когда-то простирался и до этих мест.

Второй "Эоловый город" был обнаружен учёными-геологами в каньоне реки Тосор, текущей с горных вершин Тескей-Ала-Тоо в южной части побережья озера Иссык-Куль. Это удивительное и необычное место получило название "Сказка" за причудливый скалистый ландшафт, который за тысячу лет эрозионных процессов был превращён ветром в сказочные изваяния и скульптурные ансамбли. Некоторые участки грунтовой поверхности этого района каньона получили ассоциативные названия за схожесть с тем или иным образом.

Например, одна из горных цепей в каньоне, получила название "Китайская стена" за схожесть с памятником китайской архитектуры. Здесь также можно встретить изваяния бегемота, змеи, спящего великана, дракона и целые замки. Из-за состава различных горных пород и минералов, которые в своем основании несут удивительные цветовые оттенки, скалистые статуи не только имели необычные формы, но и волшебный окрас.

Невероятное нагромождение горных пород, превращенное вековыми ветрами и осадками в причудливые силуэты замков, животных, людей. Всю палитра красок можно лицезреть вокруг. По многим природным образованиям каньон "Сказка" очень напоминает Красный каньон близ города Эйлата в Израиле.

В этой же местности в окрестности село Тосор были обнаружены и археологические памятники мустьерской эпохи и городище тысячелетней давности.

Автор: Юрий Беляков