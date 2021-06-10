Садыр Жапаров: Отныне министры Кыргызстана сами будут ходить за инвесторами

"Мы очень заинтересованы в укреплении моста сотрудничества между бизнес-сообществом Кыргызстана и Турции и готовы приложить все усилия для этого", - отметил сегодня, 10 июня, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая перед бизнес-сообществом во время посещения Союза торговых и промышленых палат и бирж Турции (ТОББ) в г. Анкара. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент выразил уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие откроет широкие возможности для развития плодотворных контактов между предпринимателями двух стран.

"Расширение экономического сотрудничества является одним из ключевых приоритетов нашей работы. В Кыргызстане много турецких инвесторов, мы всегда открыты для них и готовы принять новых предпринимателей. Кыргызская сторона полностью поддерживает инициативы добросовестных инвесторов и оказывает им максимальную помощь. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и менеджмента турецких компаний для развития экономики страны", - отметил Садыр Жапаров.

Он напомнил, что вступив в должность Президента Кыргызской Республики, он подписал два указа: "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" и "О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства". Главной целью было повысить уровень доверия инвесторов к Кыргызстану и создать условия для открытого бизнеса и благоприятного инвестиционного климата.

Как отметил Садыр Жапаров, 11 апреля 2021 года принята новая Конституция, где есть отдельная статья о создании условий и защите инвесторов со стороны государства. Далее было создано Министерство инвестиций, которое будет предоставлять услуги и льготы потенциальным инвесторам по принципу "единого окна".

Кроме того, Кыргызстан, обладающий большим инвестиционным потенциалом, готов предоставить "окно" для свободного доступа в страны ЕАЭС и рынки Китая. Садыр Жапаров уверен, что турецкие компании смогут использовать потенциал Кыргызской Республики и свободно осваивать эти рынки.

"У нас есть проекты, которые мы предлагаем турецкому бизнесу в ряде областей, представляющих взаимный интерес, таких как промышленность, государственно-частное партнерство, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность, легкая промышленность, гидроэнергетика, электронная коммерция, инновационные технологии. Призываю турецких бизнесменов открывать совместные предприятия в Кыргызстане и использовать весь потенциал кыргызско-турецкого сотрудничества. Мы заинтересованы в проведении масштабного Иссык-Кульского бизне с-форума 9 июля текущего года и приглашаем турецкие компании и предпринимателей принять активное участие в этом мероприятии", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что отныне министры Кыргызстана сами будут ходить за инвесторами, а не наоборот. Инвесторы - это мотор для экономики любой страны и все это должны понимать и следовать этому принципу.

В ходе бизнес-форума был продемонстрирован ролик об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики и ее инвестиционной привлекательности.

Далее министр инвестиций Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов подробно рассказал о создании условий для инвесторов, внесении изменений в некоторые законодательные акты страны по вопросам инвестиций, внедрении новых механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в страну.

В свою очередь представители Союза торговых и промышленых палат и бирж Турции отметили высокую заинтересованность турецких бизнесменов в участии в реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане, а также намерение принять участие в предстоящем Иссык-Кульском бизнес-форуме 9 июля т.г.

Отметим, что на встрече присутствовали представители крупных турецких компаний таких, как Tekfen holding, Coca Cola suculuk a.ş., Bilkent holding, Eczacibaşı, Simetri grup, Özdersan Deri Makinaları, Yılmaz teknoloji, Pasifik Eurasia lojistik dış ticaret, которые заняты в таких сферах, как энергетика, лёгкая и пищевая промышленность, нанотехнологии, фармацевтика, сельское хозяйство, логистика, машиностроение и другие.