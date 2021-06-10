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Узбекистан вновь получил вакцины из России и Китая

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В Узбекистан сегодня ночью доставили 70 тысяч доз второго компонента вакцины "Спутник V", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, 70 тысяч доз первого компонента из России ввезли 1 июня. В целом же поставки "Спутника V" в Узбекистан стартовали в апреле, тогда было завезено 100 тысяч доз данной вакцины. В результате Узбекистан на данный момент получил 240 тысяч доз.

Всего на сегодняшний день в стране вакцину "Спутник V" получили свыше 26 тысяч человек.

Кроме этого, Узбекистан получил еще 1 миллион доз узбекско-китайской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001.

Это уже пятая партия данной вакцины. Всего на сегодняшний день из Китая было поставлено 4,5 миллиона доз ZF-UZ-VAC2001.

В стране сформирован запас в 3 миллиона доз вакцин трех видов – AstraZeneca (Covishield), российский "Спутник V" и ZF-UZ-VAC2001.


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URL: https://www.vb.kg/402050
Теги:
вакцина, Узбекистан, коронавирус
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