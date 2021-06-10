Станет ли Кыргызстан форпостом турецких интересов в регионе

Подходит к концу первый визит Садыра Жапарова в Турцию в качестве президента Кыргызстана. Каковы первые итоги встречи главы Кыргызстана с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом?

В первую очередь нужно отметить, что это, пожалуй, самая загадочная президентская встреча. По составу кыргызской делегации можно сделать вывод, что в ходе визита речь шла о торгово-экономических отношениях, финансово-технической поддержке, культурно-гуманитарном сотрудничестве. Однако поскольку Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган сочли, что лучшим для их общения будет формат тет-а-тет, нам остается только догадываться, о чем говорили главы двух государств.

Из небольшого информационного "слива" стало понятно, что Жапаров и Эрдоган затронули серьезные темы. Известно, что турецкий лидер на встрече с нашим президентом говорил о борьбе с террористическими организациями, в том числе с ФЕТО, также были затронуты некоторые аспекты сотрудничества в регионе".

"Аспекты сотрудничества в регионе", очевидно, подразумевает усиление присутствия Турции в Центральной Азии. Отметим, президент Эрдоган в числе своих основных задач видит повышение глобального статуса Турции без фокусировки исключительно на региональной политике. Анкара уже давно пытается ставить национальные интересы выше блоковой солидарности, что регулярно вызывает трения в отношениях Турции с Евросоюзом и НАТО.

Интерес к Центральной Азии, населенной преимущественно тюркоязычными народами, со стороны наших турецких партнеров здесь вполне очевиден. И Кыргызстан, в случае успеха сотрудничества, имеет все шансы стать форпостом продвижения турецких идей и начинаний в регионе.

Кыргызстану более тесное взаимодействие с Турцией тоже выгодно. Во-первых, актуален экономический интерес: помимо турецких инвесторов есть еще и довольно многочисленные трудовые мигранты из КР. Кроме того, дружба с турками – это хороший способ полноценно реализовывать многовекторность в вопросах внешней политики.

О чем бы не говорили лидеры Кыргызстана и Турции за закрытыми дверями, очевидно, что результатами встречи оба остались довольны.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев опубликовал видео прощания двух лидеров.

"Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган тепло побеседовали на фоне панорамы из президентского дворца в Анкаре. Прощаясь, лидер Кыргызстана пригласил своего турецкого коллегу посетить страну с ответным визитом", - написал Султанбаев.

В опубликованном видео видно, насколько тепло общались лидеры двух стран. Без преувеличения можно сказать, что Реджеп Тайип Эрдоган общался с Садыром Жапаровым по-отечески.

P.S.

Надо отметить, что поездка в Турцию стала первым визитом Айгуль Жапаровой за рубеж в качестве первой леди. Жена президента в эти дни стала настоящей сенсацией кыргызского сегмента интернета: пользователи отдали должное ее вкусу в одежде и манерам.

В Анкаре Айгуль Жапарова встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган. И, очевидно, произвела на нее впечатление.

"Я была очень рада принять у себя Айгуль Жапарову, драгоценную жену президента Кыргызстана Садыра Жапарова, которая находится с официальным визитом в нашей стране. Считаю, что этот визит укрепит дружбу между нашими странами", - написала Эмина Эрдоган на своей странице в соцсетях под совместным фото.