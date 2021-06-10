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Глава Минтранскома Абдралиева проинспектировала дороги в Баткенской области

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 10 июня 2021 году, в ходе рабочей поездки Министр транспорта и коммуникаций КР Гульмира Абдралиева ознакомилась с проводимой работой по строительству рокадных дорог Мин-Булак-Чорго-Аксай, Аксай-Рават. Также она посетила асфальто-бетонный завод в Исфане.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Гульмира Абдралиева провела осмотр участков совместно с директором ДДХ при МТИК Жумашом Содомбаевым и начальником Управления автомобильных дорог ( УАД)Ош-Баткен-Исфна ( ОСИ) Тайыровым. В ходе посещения вышеназванных объектов министр поручила руководителям соответствующих дорожных организаций в Баткенской области поддерживать темп работы, чтобы исполнить в определенные сроки строительство дорог.

Завтра продолжиться рабочая поездка министра по осмотру участков дорог в Батенской области", говорится в сообщении МТИК КР.


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URL: https://www.vb.kg/402059
Теги:
Баткенская область, дороги, Минтранском
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