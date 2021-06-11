СМИ РТ: Цена сжиженного газа в Душанбе выросла после закрытия границы с КР?

Розничная стоимость сжиженного газа в северной столице Таджикистана после закрытия границы Кыргызстаном в одностороннем порядке повысилась на 8,3%.

Сегодня один литр данного вида топлива на автозаправочных станциях Худжанда можно получить за 5,2 сомони ($0,46). А в конце апреля этого года, когда началась конфронтация в таджикско-кыргызских отношениях, литр сжиженного газа здесь составлял 4,8 сомони ($0,42).

Примерно на таком же уровне выросли цены на сжиженный газ также в Душанбе: сегодня он на столичных автозаправках продается за 5,1 сомони (за 1 литр).

Худжандские автозаправщики связывают рост цен с повышением стоимости оптовых поставок. Розничные продавцы говорят, что сами не занимаются поставками, из-за чего вынуждены устанавливать конечные цены с учетом "аппетита" оптовиков.

Заправщики отрицают какие-либо связи между ростом цен на сжиженный газ и отношениями с Кыргызстаном, уверяя, что уже два года данное топливо поступает исключительно из России и Казахстана.

Контрабанда всё-таки?

Однако поставщики ГСМ утверждают, что рост цен на данную продукцию спровоцировало закрытие границы с Кыргызстаном, откуда поступал большой объем контрабандного топлива.

Поставщики, которые занимаются завозом топлива в республику на законных основаниях из России и Казахстана, еще в марте этого года жаловались, что почти треть рынка продажи ГСМ Таджикистана обеспечивается контрабандными поставками.

Конкурировать с ними поставщикам, работающими в рамках правового поля, сложно, так как контрабандисты не платят ввозную таможенную пошлину и НДС, которые образуют значительную часть в конечной стоимости топлива.

Так, ставка НДС составляет 18% от таможенной стоимости сжиженного газа, а ставка акциза за каждую тонну - $5.

Акциз не привязан к цене товара и его ставка не изменяется.

Розничная цена сжиженного газа в Душанбе с начала нынешнего года повысилась на 21,4%: с 4,2 сомони в начале года до 5,1 сомони на сегодня.

Рынок сжиженного газа Таджикистана

Таджикистаном в 2020 году было импортировано свыше 420 тысяч тонн сжиженного газа, которым пользуются более 60% автомобилистов страны.

Поставкой этого топлива в Таджикистан в прошлом году занимались 15 субъектов. Каждая тонна поставщикам в среднем обошлась в $422 (4431 сомони по среднему курсу 2020 года).

При этом средняя стоимость одного литра сжиженного газа в прошлом году в республике составила 3,95 сомони.

С учётом того, что одна тонна этого топлива содержит примерно около 1800 литров, можно посчитать, что продавался он заправщиками более чем на 60% дороже его импортной стоимости.

Чтобы точно определить, сколько литров в одной тонне сжиженного углеводородного газа, надо знать точную пропорцию пропана и бутана в нём, плотность этой смеси, так как она изменяется в зависимости от температуры воздуха.

Монополистов на этом рынке в минувшем году не было, а сравнительно высокую долю занимали компании "Аллат" (18), "Темур ойл" (13%), "Октан Сервис" (11%), "Гайрат-82" и "Газпромнефть Таджикистан" (по 9%).

Cогласно закону "О защите конкуренции", доминирующим (монопольным) признаётся положение субъекта, если его доля на рынке составляет не менее 35%. Также доминантами признаются три субъекта, если общая их доля составляет не менее 50% или пять субъектов, чья совокупная доля составляет не менее 70%.

Источник: asiaplustj.info