Погода
$ 84.36 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

СМИ РТ: Цена сжиженного газа в Душанбе выросла после закрытия границы с КР?

95  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Розничная стоимость сжиженного газа в северной столице Таджикистана после закрытия границы Кыргызстаном в одностороннем порядке повысилась на 8,3%.

Сегодня один литр данного вида топлива на автозаправочных станциях Худжанда можно получить за 5,2 сомони ($0,46). А в конце апреля этого года, когда началась конфронтация в таджикско-кыргызских отношениях, литр сжиженного газа здесь составлял 4,8 сомони ($0,42).

Примерно на таком же уровне выросли цены на сжиженный газ также в Душанбе: сегодня он на столичных автозаправках продается за 5,1 сомони (за 1 литр).

Худжандские автозаправщики связывают рост цен с повышением стоимости оптовых поставок. Розничные продавцы говорят, что сами не занимаются поставками, из-за чего вынуждены устанавливать конечные цены с учетом "аппетита" оптовиков.

Заправщики отрицают какие-либо связи между ростом цен на сжиженный газ и отношениями с Кыргызстаном, уверяя, что уже два года данное топливо поступает исключительно из России и Казахстана.

Контрабанда всё-таки?

Однако поставщики ГСМ утверждают, что рост цен на данную продукцию спровоцировало закрытие границы с Кыргызстаном, откуда поступал большой объем контрабандного топлива.

Поставщики, которые занимаются завозом топлива в республику на законных основаниях из России и Казахстана, еще в марте этого года жаловались, что почти треть рынка продажи ГСМ Таджикистана обеспечивается контрабандными поставками.

Конкурировать с ними поставщикам, работающими в рамках правового поля, сложно, так как контрабандисты не платят ввозную таможенную пошлину и НДС, которые образуют значительную часть в конечной стоимости топлива.

Так, ставка НДС составляет 18% от таможенной стоимости сжиженного газа, а ставка акциза за каждую тонну - $5.

Акциз не привязан к цене товара и его ставка не изменяется.

Розничная цена сжиженного газа в Душанбе с начала нынешнего года повысилась на 21,4%: с 4,2 сомони в начале года до 5,1 сомони на сегодня.

Рынок сжиженного газа Таджикистана

Таджикистаном в 2020 году было импортировано свыше 420 тысяч тонн сжиженного газа, которым пользуются более 60% автомобилистов страны.

Поставкой этого топлива в Таджикистан в прошлом году занимались 15 субъектов. Каждая тонна поставщикам в среднем обошлась в $422 (4431 сомони по среднему курсу 2020 года).

При этом средняя стоимость одного литра сжиженного газа в прошлом году в республике составила 3,95 сомони.

С учётом того, что одна тонна этого топлива содержит примерно около 1800 литров, можно посчитать, что продавался он заправщиками более чем на 60% дороже его импортной стоимости.

Чтобы точно определить, сколько литров в одной тонне сжиженного углеводородного газа, надо знать точную пропорцию пропана и бутана в нём, плотность этой смеси, так как она изменяется в зависимости от температуры воздуха.

Монополистов на этом рынке в минувшем году не было, а сравнительно высокую долю занимали компании "Аллат" (18), "Темур ойл" (13%), "Октан Сервис" (11%), "Гайрат-82" и "Газпромнефть Таджикистан" (по 9%).

Cогласно закону "О защите конкуренции", доминирующим (монопольным) признаётся положение субъекта, если его доля на рынке составляет не менее 35%. Также доминантами признаются три субъекта, если общая их доля составляет не менее 50% или пять субъектов, чья совокупная доля составляет не менее 70%.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402060
Теги:
граница, ГСМ, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  