В Джалал-Абаде пресечен канал поставок и сбыта афганских наркотиков

В Джалал-Абадской области задержан 29-летний мужчина, который пытался сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение канала поставок и сбыта наркотических средств афганского происхождения в особо крупных размерах.

9 июня в ходе проведения специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудниками СБНОН МВД КР и ОВД г. Таш-Кумыр на территории Джалал-Абадской области при сбыте особо крупной партии наркотиков задержан ранее неоднократно судимый гр. И.Ж. 1992 года рождения. У него изъято 10 брикетов наркотического средства гашиш афганского происхождения ("чарс"), общим весом с упаковкой 10 кг 55 гр.

В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.