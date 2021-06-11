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В Джалал-Абаде пресечен канал поставок и сбыта афганских наркотиков

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- Оксана Гут
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В Джалал-Абадской области задержан 29-летний мужчина, который пытался сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики успешно проведена специальная операция, направленная на выявление и пресечение канала поставок и сбыта наркотических средств афганского происхождения в особо крупных размерах.

9 июня в ходе проведения специальных следственных действий в рамках досудебного производства сотрудниками СБНОН МВД КР и ОВД г. Таш-Кумыр на территории Джалал-Абадской области при сбыте особо крупной партии наркотиков задержан ранее неоднократно судимый гр. И.Ж. 1992 года рождения. У него изъято 10 брикетов наркотического средства гашиш афганского происхождения ("чарс"), общим весом с упаковкой 10 кг 55 гр.

В настоящее время ведется досудебное расследование, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/402061
Теги:
Афганистан, Джалал-Абадская область, наркотики, уголовная ответственность, Кыргызстан, наркотрафик, МВД
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