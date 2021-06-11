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Военнослужащие российской базы Кант сдали кровь для нужд медучреждений КР

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- Оксана Гут
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Военнослужащие российской военной базы Кант сдали около 20 литров крови для нужд медицинских учреждений Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба базы.

В преддверии международного дня донора (14 июня) военнослужащие объединенной российской военной базы Кант откликнулись на обращение сотрудников медицинских учреждений Бишкека и сдали около 20 литров крови для нужд тяжелобольных пациентов.

Перед забором крови все доноры прошли комплексное медицинское обследование и придерживались специального режима питания и отдыха.

По словам сотрудников Республиканского центра крови, в связи с пандемией коронавируса количество доноров сократилось, а потребность в крови возросла. Военнослужащие российской военной базы регулярно принимают участие в донорских акциях.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/402062
Теги:
военная служба, Кант, авиабаза, сдача крови, Кыргызстан, медицина, Помощь
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