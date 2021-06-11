Военнослужащие российской базы Кант сдали кровь для нужд медучреждений КР

Военнослужащие российской военной базы Кант сдали около 20 литров крови для нужд медицинских учреждений Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба базы.

В преддверии международного дня донора (14 июня) военнослужащие объединенной российской военной базы Кант откликнулись на обращение сотрудников медицинских учреждений Бишкека и сдали около 20 литров крови для нужд тяжелобольных пациентов.

Перед забором крови все доноры прошли комплексное медицинское обследование и придерживались специального режима питания и отдыха.

По словам сотрудников Республиканского центра крови, в связи с пандемией коронавируса количество доноров сократилось, а потребность в крови возросла. Военнослужащие российской военной базы регулярно принимают участие в донорских акциях.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.