Евро-2020: Прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в "Мой О!"

Скачивайте приложение O!TV, включайте телеканал Q Sport Arena и смотрите первый матч Чемпионата Европы Турция – Италия уже в ночь на субботу, 12 июня, в 1:00 по бишкекскому времени в прямом эфире!

Нас ждёт целый месяц захватывающего футбола!

В пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с прошлого года. Несмотря на то, что турнир проходит в 2021 году, решено оставить прежнее название Евро-2020. Впервые в истории турнира у него нет одной принимающей стороны, матчи пройдут сразу в 10 странах: Италия, Азербайджан, Дания, Россия, Нидерланды, Румыния, Венгрия, Германия, Испания, Великобритания. Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Победитель определится 11 июля.

Уже сегодня можно найти десятки прогнозов на тему того, кто одержит победу. За кого в этом году болеете вы, кто сможет показать самый результативный футбол, а кто провалится?

Смотрите трансляции матчей Евро-2020 в приложении O!TV.

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Расписание трансляций и итоги матчей Евро-2020 в приложении "Мой О!".

1. Установите и откройте приложение "Мой О!".

2. Нажмите на баннер "Расписание и результаты матчей".

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