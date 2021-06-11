Всемирный банк выделил Кыргызстану $20 млн на вакцинацию от COVID-19

Всемирный банк выделил Кыргызстану 20 млн долларов на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ВБ.

"Кыргызская Республика усилит меры по борьбе с COVID-19 путем приобретения и распределения безопасных и эффективных вакцин и укрепления системы здравоохранения благодаря дополнительному финансированию Всемирного банка в размере 20 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное финансирование выделено для действующего Экстренного проекта COVID-19 в Кыргызской Республике (12,15 млн долларов США) на высокольготных условиях через Международную ассоциацию развития (МАР). Так, половина финансирования будет выделена в виде гранта, который не требует погашения, а другая половина – это кредит на 38 лет, с административным сбором 0,75% и шестилетней отсрочкой платежей.

"Кыргызская Республика сильно пострадала от COVID-19, и вакцины имеют решающее значение для борьбы с пандемией, спасения жизней и полного возобновления экономической активности, – сказал глава представительства Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви. - Вместе с другими партнерами по развитию Всемирный банк продолжает поддерживать народ Кыргызской Республики, чтобы помочь стране в восстановлении экономики после пандемии. Выделенное финансирование поможет правительству вернуть страну на путь инклюзивного и устойчивого роста".

Правительство Кыргызской Республики намерено закупить вакцины против COVID-19 и бесплатно вакцинировать 45 процентов населения. Страна получит вакцины для 20 процентов населения через Механизм COVAX (Глобальный доступ к вакцинам COVID-19), а финансирование Всемирного банка позволит охватить еще восемь процентов населения, начиная с таких приоритетных групп, как медработники, работники социальной сферы и образования, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями.

Ситуация в мире по наличию вакцин и срокам их поставок остается изменчивой, что затрудняет четкое планирование, особенно с учетом задержек с поставками.

"В этой связи проект применяет подход, позволяющий вносить коррективы в ходе реализации в зависимости от развития ситуации с пандемией в стране и на мировом рынке вакцин, – сказала старший экономист Всемирного банка и руководитель проекта Кристель Вермеерш. Она также подчеркнула, что в рамках проекта будут закуплены вакцины, отвечающие строгим критериям отбора Всемирного банка, которые согласуются с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо обеспечения доступности вакцин для населения, финансирование Всемирного банка будет способствовать укреплению потенциала системы здравоохранения по проведению вакцинации против COVID-19. Эти инвестиции также окажут долгосрочный положительный эффект на другие программы иммунизации в Кыргызской Республике.