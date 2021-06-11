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С кыргызстанкой в Москве разбирается суд

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- Евгений Денисенко
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В Москве продолжается судебное разбирательство в отношении гражданки Кыргызстана, ранее задерживавшейся за административное правонарушение. Этим вопросом занимаются в посольстве КР в РФ.

В нем сообщают, что 9 июня его сотрудники в связи с поступившей информацией о неправомерном задержании представителями полиции гражданки КР Махбурат Эмилбаевой оперативно выехали в ОМВД по столичному району Хамовники. И по прибытии в отдел полиции выяснили, что она вывезена в Хамовнический районный суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Отправившись туда, дипломаты КР добились участия в судебном процессе. Однако не состоялся по причине отсутствия достаточных доказательств по данному делу. Судья вынесла определение суда о возврате дела в ОМВД России по району Хамовники для устранения имеющихся недостатков.

Представители посольства также встретились с руководством данного отдела полиции. Там рассказали, что задержанная на 48 часов Эмилбаева будет доставлен в тот же суд для повторного рассмотрения дела.

Ранее, когда началось выяснение обстоятельств этого инцидента, в посольстве сообщали, что в отделе полиции на их запрос проинформировали о задержании Махбурат Эмилбаевой в ходе профилактического мероприятия "Антитеррор". После вынесении в отношении нее постановления в соответствии со статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ она, как заявлялось, была отпущена.


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URL: https://www.vb.kg/402075
Теги:
суд, Москва, Кыргызстан
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