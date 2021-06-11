Погода
$ 84.36 - 84.70
€ 101.90 - 103.32

Алмазбек Атамбаев станет основным фигурантом уголовного дела по Кумтору?

376  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судя по всему, заявление председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что в рамках расследования уголовного дела по Кумтору к ответственности могут быть привлечены и бывшие президенты Кыргызстана приобретает реальные контуры.

Напомним, ранее в Джалал-Абаде глава ГКНБ заявил журналистам, что по делу Кумтора будут нести ответственность все, кто причастен к преступлениям.

"Там премьер–министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому", - сказал он.

Данной точки зрения придерживается и политолог Марс Сариев, который в интервью заявил, что вся вина за кабальное для КР соглашение с канадцами лежит на бывших президентах, которые оказывали давление на депутатов и чиновников.

О каких именно бывших президентах идет речь нетрудно догадаться. Достаточно взглянуть на задержанных и пока просто допрошенных. И так на допросы вызывали по делу Кумтор экс-премьер-министров Темира Сариева и Игоря Чудинова, экс-депутата Сергея Ибрагимова, экс-спикера парламента Дастанбека Джумабекова и депутатов Рыскелди Момбекова и Максата Сабирова.

Были арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, экс-спикер ЖК Асылбек Жээнбеков, экс-депутат Талант Узакбаев и ныне действующие депутаты Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов. В последний раз в СИЗО ГКНБ также угодили экс-глава фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков и экс-глава аппарата президента Атамбаева Данияр Нарымбаев.

К примеру, следствие предъявляет Бабанову, Жээнбекову, Зулпукарова и Пирматову, что они совершали противоправные действия по делу Кумтора еще в 2012 году. В тот год, напомним, депутатская комиссия под руководством депутата Садыра Жапарова по результатам своей работы предлагала признать все соглашения с Centerra незаконными, а на базе Кумтора создать новое предприятие, управлять которым будет государство. Но депутаты, как мы помним, не поддержали тогда это постановление. К примеру, Асылбек Жээнбеков будучи спикером ЖК предложил обсудить на палате альтернативные варианты постановления и принять единый, который в итоге и поддержали депутаты. Бабанов же в качестве премьер-министра защищал позиции правительства, которое по тогдашнему заявлению Садыра Жапарова давило на экспертов, подписавшихся под заключением комиссии по проверке "Кумтора". В частности, им звонили и требовали, чтобы они отказались от своей подписи в экологическом заключении.

Самое интересное, что в 2012 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Садыра Жапарова. Его обвинили в мошенничестве по факту незаконной приватизации здания в Бишкеке на улице Киевской, 74. Правда, парламент тогда отказал генпрокурору в привлечении его к уголовной ответственности. Тем не менее, в октябре 2012 Садыр Жапаров вместе с Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым был осужден за организацию митинга в поддержку национализации рудника по статье "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", хотя как такового захвата власти ни фактически, ни юридически не было.

Жапаров и его соратники объявили себя политическими заключенными, и это признали ряд политиков, журналистов, СМИ и ряд международных организаций. В июне того же года Бишкекский городской суд в итоге оправдал их, и они были освобождены прямо в зале суда.

Но власти на этом не успокоились. В 2013 году Садыр Жапаров из-за постоянных преследований был вынужден покинуть страну на четыре года, а в 2017 году он решил вернуться на родину. Но при пресечении границы 25 марта 2017 года был задержан и доставлен в СИЗО ГКНБ по обвинению в организации массовых беспорядков и захвате в заложники Эмилбека Каптагаева. Последний, кстати, неоднократно заявлял, что не был захвачен митингующими, но власти никак на это не реагировали. В итоге Садыр Жапаров был приговорён к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Что же касается Кумтора, то в 2017 году правительство приняло поправки в Водный кодекс, разрешающие "Кумтору" уничтожать ледники Лысый и Давыдов на месторождении. Также в том же году сократилась доля Кыргызстана в компании Centerra - с 32% до 26,6%. А этот период с 2012 по 2017 год, как мы помним, как раз приходится на президенство Алмазбека Атамбаева. Так что не исключено, что Ташиев и его более всего имел в виду в своем заявлении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402079
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Омурбек Бабанов, Садыр Жапаров, Кумтор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  