Алмазбек Атамбаев станет основным фигурантом уголовного дела по Кумтору?

Судя по всему, заявление председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о том, что в рамках расследования уголовного дела по Кумтору к ответственности могут быть привлечены и бывшие президенты Кыргызстана приобретает реальные контуры.

Напомним, ранее в Джалал-Абаде глава ГКНБ заявил журналистам, что по делу Кумтора будут нести ответственность все, кто причастен к преступлениям.

"Там премьер–министры, спикеры, депутаты, большие чиновники. Более того, вероятно, мы будем привлекать даже некоторых бывших президентов, так как они имеют прямое отношение к этому", - сказал он.

Данной точки зрения придерживается и политолог Марс Сариев, который в интервью заявил, что вся вина за кабальное для КР соглашение с канадцами лежит на бывших президентах, которые оказывали давление на депутатов и чиновников.

О каких именно бывших президентах идет речь нетрудно догадаться. Достаточно взглянуть на задержанных и пока просто допрошенных. И так на допросы вызывали по делу Кумтор экс-премьер-министров Темира Сариева и Игоря Чудинова, экс-депутата Сергея Ибрагимова, экс-спикера парламента Дастанбека Джумабекова и депутатов Рыскелди Момбекова и Максата Сабирова.

Были арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, экс-спикер ЖК Асылбек Жээнбеков, экс-депутат Талант Узакбаев и ныне действующие депутаты Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов. В последний раз в СИЗО ГКНБ также угодили экс-глава фракции "Кыргызстан" Алмазбек Баатырбеков и экс-глава аппарата президента Атамбаева Данияр Нарымбаев.

К примеру, следствие предъявляет Бабанову, Жээнбекову, Зулпукарова и Пирматову, что они совершали противоправные действия по делу Кумтора еще в 2012 году. В тот год, напомним, депутатская комиссия под руководством депутата Садыра Жапарова по результатам своей работы предлагала признать все соглашения с Centerra незаконными, а на базе Кумтора создать новое предприятие, управлять которым будет государство. Но депутаты, как мы помним, не поддержали тогда это постановление. К примеру, Асылбек Жээнбеков будучи спикером ЖК предложил обсудить на палате альтернативные варианты постановления и принять единый, который в итоге и поддержали депутаты. Бабанов же в качестве премьер-министра защищал позиции правительства, которое по тогдашнему заявлению Садыра Жапарова давило на экспертов, подписавшихся под заключением комиссии по проверке "Кумтора". В частности, им звонили и требовали, чтобы они отказались от своей подписи в экологическом заключении.

Самое интересное, что в 2012 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Садыра Жапарова. Его обвинили в мошенничестве по факту незаконной приватизации здания в Бишкеке на улице Киевской, 74. Правда, парламент тогда отказал генпрокурору в привлечении его к уголовной ответственности. Тем не менее, в октябре 2012 Садыр Жапаров вместе с Камчыбеком Ташиевым и Талантом Мамытовым был осужден за организацию митинга в поддержку национализации рудника по статье "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", хотя как такового захвата власти ни фактически, ни юридически не было.

Жапаров и его соратники объявили себя политическими заключенными, и это признали ряд политиков, журналистов, СМИ и ряд международных организаций. В июне того же года Бишкекский городской суд в итоге оправдал их, и они были освобождены прямо в зале суда.

Но власти на этом не успокоились. В 2013 году Садыр Жапаров из-за постоянных преследований был вынужден покинуть страну на четыре года, а в 2017 году он решил вернуться на родину. Но при пресечении границы 25 марта 2017 года был задержан и доставлен в СИЗО ГКНБ по обвинению в организации массовых беспорядков и захвате в заложники Эмилбека Каптагаева. Последний, кстати, неоднократно заявлял, что не был захвачен митингующими, но власти никак на это не реагировали. В итоге Садыр Жапаров был приговорён к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Что же касается Кумтора, то в 2017 году правительство приняло поправки в Водный кодекс, разрешающие "Кумтору" уничтожать ледники Лысый и Давыдов на месторождении. Также в том же году сократилась доля Кыргызстана в компании Centerra - с 32% до 26,6%. А этот период с 2012 по 2017 год, как мы помним, как раз приходится на президенство Алмазбека Атамбаева. Так что не исключено, что Ташиев и его более всего имел в виду в своем заявлении.