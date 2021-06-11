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Марипов поручил в самое ближайшее время обеспечить Панфиловский район водой

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- Оксана Гут
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Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с состоянием западного Большого Чуйского канала в Панфиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Марипов встретился с фермерами и обсудил имеющиеся проблемные вопросы с поливной водой и неудовлетворительным состоянием ирригационных объектов.

"Узнав об имеющихся проблемах, я специально приехал встретиться с вами и разобраться в ситуации. Я понимаю ваши опасения и недовольство. В связи с маловодным периодом фермеры испытывают определённые сложности с поливной водой. К сожалению, такая ситуация складывается не только в этом районе. Вопрос продовольственной безопасности стоит на особом контроле. Профильным структурам поручено в самое ближайшее время обеспечить район водой. Если завтра вода не начнёт поступать, в отношении руководства области, района будут приняты самые строгие меры", - сказал он.

Далее глава Кабмина осмотрел скважину в селе Киров Панфиловского района, где требуется установка трансформатора и насосного оборудования, что позволит создать условия для полива 40-50 га земли.

Улукбек Марипов поручил в срочном порядке представить предложения по совершенствованию ирригационной сети Панфиловского района в целях дальнейшей проработки проектных предложений совместно с донорскими организациями.


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URL: https://www.vb.kg/402081
Теги:
вода, правительство, сельское хозяйство, Чуйская область, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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