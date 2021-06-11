В Бишкеке при получении взятки задержан следователь СС МВД КР

В своем служебном кабинете при получении взятки с поличным задержан следователь Следственной службы МВД КР, полковник милиции "У.Э.К.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах КР, установлен факт вымогательства взятки следователем Следственной службы МВД КР за прекращение уголовного преследования в отношении фигуранта уголовного дела.

9 июня 2021 года в результате проведенных совместно с СВР МВД КР следственно-оперативных мероприятий в своем служебном кабинете при получении взятки в сумме 500 долларов США с поличным задержан полковник милиции "У.Э.К.".

По данному факту ГСУ ГКНБ КР начато досудебное производство по ст. 326 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие".