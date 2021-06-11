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Шыкмаматов: В Чуйской области построят кыргызско-турецкую промышленную зону

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- Бакыт Басарбек
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"Широкий круг бизнес-сообщества Турции заинтересован в инвестировании в Кыргызстан", - сообщил министр инвестиций Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов, комментируя итоги официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику.

По его словам, для турецких инвесторов интерес представляют такие сферы, как легкая промышленность, сельское хозяйство, логистика, инфраструктурные проекты и гидроэнергетика.

В рамках официального визита Президента Садыра Жапарова в Турцию прошла встреча с бизнес-сообществом Турции на площадке Союза торговых и промышленных палат и бирж Турции (ТОББ) в г. Анкара.

Министр инвестиций отметил, что по итогам встречи подписано 5 соглашений, в соответствии с которыми в г. Бишкек планируется развернуть и внедрить систему схожую с турецкой моделью промышленной зоны "Остим", по которой здесь на одной территории собраны более 600 компаний. Заводы и фабрики сконцентрированы на одной локации, что удобно для производителей и экспортеров.

"Кыргызско-турецкую промышленную зону планируется построить на территории Чуйской области. Кроме того, нашими компаниями было подписано 5 других соглашений. Они в свою очередь со своими партнерами тоже будут инвестировать в совместные проекты. Произошел обмен проектами, они предоставили нам свои проекты, а мы им свои", - добавил Алмамбет Шыкмаматов.

По словам министра, скоро в Бишкек прибудет группа экспертов турецких компаний, которые будут изучать инвестиционный потенциал страны.

"Они в течение месяца после изучения должны подготовить справку и предоставить ее представителям большого бизнеса Турции. После этого, крупный бизнес в соответствии с этой справкой уже будет реально инвестировать в интересующие их сектора", - заключил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

Пресс-служба президента КР


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URL: https://www.vb.kg/402086
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, инвестиции, Турция, Кыргызстан
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