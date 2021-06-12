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Таджикистан и Узбекистан построят две ГЭС, стоимостью $552

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Узбекистан и Таджикистан построят две гидроэлектростанции на реке Зарафшон. Министр энергетики Узбекистана Алишер Султонов раскрыл подробности в интервью Kun.uz.

Он отметил, что строительство станций планируется в два этапа. В первую очередь построят Яванскую ГЭС, которая будет вырабатывать 800 млн киловатт-часов электроэнергии в год. Предварительная стоимость этой станции, мощностью 140 МВт, оценивается в $282 млн.

На втором этапе, по словам узбекского министра, будет изучена возможность строительства ГЭС "Фондарьё", которая будет вырабатывать в среднем 600 млн киловатт-часов электроэнергии в год.

На возведение этой станции, мощностью 135 МВт, необходимо будет направить $270 млн.

Зарафшон (Зеравшан) - река в Таджикистане и Узбекистане. В древности являлась притоком Амударьи, в настоящее время не доходит до неё из-за разбора воды на орошение. Современная длина реки - 877 километров, длина до Каракульского оазиса, где река разделяется на рукава - 803 км Общая площадь бассейна реки составляет 41 860 квадратных километров, из них на горную часть, образующую сток, приходится 17 710 квадратных километров.

Султонов подчеркивает, что для реализации этих проектов будут создавать таджикско-узбекское акционерное общество.

Он отметил, что финансирование проектов планируется осуществлять за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов, а также за счет собственных средств двух стран.

"Строящиеся гидроэлектростанции будут производить 1,4 миллиарда киловатт-часов экологически чистой электроэнергии для нужд Узбекистана", - сказал министр.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/402090
Теги:
ГЭС, строительство, Таджикистан, Узбекистан
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