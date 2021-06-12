Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке на выходные?

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в субботу, 12 июня, приглашает в свой Малахитовый зал на Вечер романсов композитора Сатылгана Осмонова.

Начало в 17 часов.

В воскресенье, 13 июня, в театре пройдет творческий вечер заслуженного артиста Кыргызской Республики, лауреата международных конкурсов Бактыбека Ыбыкеева. В программе концерта мировая и национальная оперная классика, произведения советских композиторов.

Начало в 17 часов.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в субботу, 12 июня, утром ждут самых маленьких зрителей. Мальчишкам и девчонкам на Большой сцене покажут сказку–игру в театр "Пеппи Длинныйчулок". Представление создано по мотивам знаменитого произведения Астрид Линдгрен. Вечером уже взрослым зрителям здесь покажут лирическую комедию "Дура & Дурочка". Спектакль поставлен по пьесе Григория Берковича.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Также в День России - 12 июня вас ждет фестиваль "Русская душа", который пройдет под открытым небом с западной стороны здания театра. В программе праздничный концерт, ярмарка, игры, мастер–классы, дегустация блюд русской кухни и многое другое.

Фестиваль начнется в 10 часов и продлится до 21 часа.

В воскресенье, 13 июня, утром на Большой сцене театра актеры труппы сыграют сказку Владимира Гольдфельда "Иван да Марья". Вечером вниманию публики будет представлен трагифарс Дона Нигро "Звериные истории".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 11 июня, пройдет концерт Детского хореографического ансамбля "Улыбка".

Начало в 18 часов 30 минут.

15 июня в филармонии сразу два события. Это выступление учеников Школы талантов Чынары Абдрахмановой и благотворительный концерт "Жашагым келет".

Начало концертов в 18 часов 30 минут.

16 июня публику на свой концерт приглашает Талант Сыдыков.

Начало в 18 часов 30 минут.

17 июня на Большой сцене Центр по организации мероприятий Art Face представляет творческий вечер звезды юмора и пародий Игоря Христенко (Россия) под названием "Артист, который умеет все!".

Начало в 18 часов 30 минут.

В филиале "Галереи М" продолжает работу персональная выставка заслуженного деятеля культуры КР, художника Нарынкула Турпанова.

В экспозиции вниманию публики автор представил более 30 работ: живописные произведения и скульптуры.

Посетить выставку можно 15 июня.

Приходите в галерею, расположенную на 4 этаже ЦУМ–2 "Айчурек".

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" продолжает работу первая летняя выставка. Горожане и гости города могут увидеть живопись и графику Александра Феля и Валерия Хазова.

Приходите с 12 до 18 часов в любой день недели кроме понедельника.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно до 30 июня.

Галерея находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В культурном центре "Рух Ордо" в Чолпон–Ате с 15 по 18 июня пройдет Всемирный фестиваль моды кочевников. В программе события ярмарки, мастер– классы, семинары, лекции, показы коллекций зарубежных и отечественных дизайнеров, концертные программы.

Мероприятия будут проходить с 10 до 22 часов.