Кыргызстанцам в РФ напоминают о важности легализоваться до 15 июня

Активисты кыргызской диаспоры в России включились в информационно-разъяснительную работу среди находящихся здесь соотечественников. Цель ее – напомнить о необходимости до 15 июня урегулировать тем, кому требуется, свое пребывание в стране.

Именно после этого числа завершается мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии и предусмотренный Указом президента РФ от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Документом установлено, что до 15 июня 2021 года иностранным гражданам нужно оформить требуемые законодательством РФ документы для пребывания, проживания на ее территории России или же добровольно покинуть страну.

О необходимости выполнения этих требований заявил первый заместитель главы правоохранительного ведомства Александр Горовой, выступая в апреле в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств СНГ. По словам Горового, численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, уже превысила миллион человек. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - подчеркнул замминистра. "Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", - отметил он.

Такую работу развернули и дипучреждения КР в РФ, во взаимодействии, как обычно, с диаспоральными сообществами.

"По согласованию с посольством Кыргызстана в России, его консульским отделом обращаемся к соотечественникам с призывом, чтобы к назначенному числу ими были урегулированы все юридические вопросы – регистрации, проживания, которое должно соответствовать месту регистрации, чтобы на руках были трудовые соглашения, если люди работают, чтобы все необходимые документы были в порядке. Поступает много вопросов, стараемся отвечать на все, разъяснять по каждому случаю", - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

В этой связи, по его словам, в последние недели наблюдается большой наплыв людей в консульский отдел посольства. И понадобилось даже выделять волонтеров из числа кыргызстанцев-студентов российских вузов, которые помогают в свободное от учебы время поддерживать порядок очередности среди посетителей, контролировать соблюдение ими масочного режима.

"Естественно, возникает вопрос: а как же быть тем, кто по каким-то причинам не успеет? – продолжает Аттокуров. - На разных совещаниях, проходящих с представителями службы миграции МВД РФ, структур, которые занимается урегулированием трудовых отношений, сотрудниками посольств других стран, их консульских подразделений ставим эти вопросы. И обращаемся с просьбой, чтобы в отношении граждан государств Евразийского экономического союза соблюдались пункты Договора о ЕАЭС, предусматривающие свободное перемещение трудовых ресурсов, рабочей силы, выполнялись договоренности, заключенных еще на начальной стадии создания Союза. В то же время постоянно напоминаем соотечественникам о необходимости строго соблюдать законы страны пребывания, жить и работать по требованиям российского законодательства".