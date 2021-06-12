Выборы в БГК: В Бишкеке прошел съезд партии "Столица"

Вчера, 11 июня 2021 года, Бишкеке прошел съезд Демократической партии "Столица", которая идет на повторные выборы в Бишкекской городской Кенеш в обновленном составе, пополнив свои ряды молодыми активистами.

Единым решением политсовета партии лидером был выдвинут бишкекский активист Данияр Омурзаков.

Решение участвовать в выборах в БГК Данияр Омурзаков принял после сложившейся ситуации с общественным транспортом во время июньской забастовки водителей маршрутных бусиков.

"Я сам проездил несколько маршрутов в автобусах, разговаривал с людьми. И проблема с общественным транспортом – не единственная проблема города. Люди устали от проблем буквально во всех сферах жизни: образование, высокие цены, медицина, остановки. И я принял решение идти в горкенеш.

Тем более, депутаты БГК не получают зарплату и я могу работать для города бескорыстно", - сказал он.

Также на съезде был утвержден список кандидатов и презентована программа партии, в которой предложены инновационные подходы для развития столицы.