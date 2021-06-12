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Кыргызстан активизирует участие в Сетевом университете СНГ

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- Евгений Денисенко
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Представители Кыргызстана и сотрудники посольства КР в РФ приняли участие в очередном заседании Координационного совета Сетевого университета Содружества Независимых Государств. Оно прошло в онлайн-режиме и рассмотрело перспективы развития этого крупнейшего вузовского объединения.

Выступая с приветственным словом, директор департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ Алексей Сазонов подчеркнул, что основной целью проекта является повышение качества и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территории Содружества. По словам Сазонова, Сетевой университет является одним из знаковых гуманитарных проектов в СНГ, успешной инновационной формой межвузовского сотрудничества. Сегодня он позволяет готовить специалистов из девяти стран-партнеров по магистерским программам в области экономики, менеджмента, филологии и международного права. За 10 лет реализации проекта число входящих в СУ университетов государств СНГ увеличилось до 39, в них прошли обучение около 1200 магистрантов.

Данная совместная инициатива, отметил Алексей Сазонов, положила начало развитию сетевой формы взаимодействия между различными образовательными организациями этих стран. Так, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации совместно с партнерами запущен проект Сетевой академии в сфере подготовки кадров в области государственного управления.

На заседании подведены основные итоги деятельности СУ в 2020 – 2021 годах, определены критерии и условия присоединения к нему других образовательных организаций, утверждены состав, регламент Координационного совета. Головной организацией СУ СНГ определен Российский университет дружбы народов.

С предложением совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов выступил недавно и президент РФ Владимир Путин.

"Мы создали целую систему, целую сеть исследовательских университетов, федеральных университетов. Это все на местах. Но сейчас нужно сделать следующий шаг - нужно говорить о создании сетевых университетов", - заявил он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Отметив, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте, российский лидер подчеркнул: "Нужно создать условия, когда специалисты в разных регионах страны смогут вносить свою лепту в подготовку высококлассного специалиста".

Кыргызстан сегодня активно участвует в развитии движения сетевых университетов. В СУ СНГ республика представлена, в том числе, Кыргызским Национальным Университетом имени Жусупа Баласагына, Кыргызско-Российским Славянским университетом. Эти же два вуза, а также Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева, Ошский государственный университет, Ошский технологический университет имени М. Адышева входят в сетевой университет ШОС. Идея его создания принадлежит Владимиру Путину, который озвучил ее в ходе заседания Совета глав государств ШОС 16 августа 2007 года в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/402100
Теги:
СНГ
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