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В Москве из-за ковида продлили выходные до 20 июня

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- Евгений Денисенко
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Сергей Собянин продлил выходные в Москве, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19. Это предусмотрено указом мэра столицы о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавируса.

"За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах. И самое тревожное: врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем не только среди пациентов традиционных групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя", - написал Собянин в своем блоге.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней - с 12 по 20 июня", - сообщил мэр Москвы.

Указ распространяется на предприятия и организации всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). На нерабочие дни с предусмотрено сохранение заработной платы. Москвичам старшего поколения рекомендуется воздержаться от поездок, оставаться дома или на даче. А всем горожанам - неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях.

Последним, в свою очередь, рекомендовано перевести на удаленную работу как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - не менее 30 процентов от списочного состава организаций. "Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку", - добавил Сергей Собянин.

С 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов, работающих в торговых центрах и подобных организациях. Ресторанам, барам, кафе, а также ночным клубам, караоке, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 06:00). При этом обслуживание на вынос разрешено. В крупных городских парках и на природных территориях закрываются аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие развлекательные объекты. Прогулки горожан в парках не запрещены.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области сообщили, что поскорей постараются донести эту информацию до соотечественников, которых очень много в столичном и подмосковном регионах. Также, как заявлено, будет активизирована среди них разъяснительная работа на предмет необходимости строгого соблюдения всех профилактических мер.


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URL: https://www.vb.kg/402107
Теги:
Россия
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