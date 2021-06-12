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"Биздин Кыргызстан" утвердил кандидатов в Бишкекский и Ошский горкенеши

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 12 июня, в Бишкеке прошла конференция новой политической партии "Биздин Кыргызстан", где утвердили список кандидатов на выборы в Бишкекский городской кенеш. 

В ходе конференции была презентована программа развития городов - "Путь созидателей". 

Основателем и лидером партии является депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов. В своей речи он отметил, что в нашем Кыргызстане есть ряд проблем, которые необходимо срочно решить.

"Обеспечение процветания нашей страны - наш священный долг перед историей и будущими поколениями", - сказал Айбек Осмонов.

На конференцию были приглашены известные личности и политики. Они пожелали успехов новому политическому объединению "Биздин Кыргызстан". 

Сегодня также и в городе Ош прошла конференция партии "Биздин Кыргызстан". Мероприятие открыл лидер Ошского отделения партии Медер Абдыманапов. В ходе конференции был утвержден список кандидатов, баллотирующихся от данного политобъединения в Ошский городской кенеш. 


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URL: https://www.vb.kg/402108
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, Ош, Кыргызстан
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