"Биздин Кыргызстан" утвердил кандидатов в Бишкекский и Ошский горкенеши

Сегодня, 12 июня, в Бишкеке прошла конференция новой политической партии "Биздин Кыргызстан", где утвердили список кандидатов на выборы в Бишкекский городской кенеш.

В ходе конференции была презентована программа развития городов - "Путь созидателей".

Основателем и лидером партии является депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов. В своей речи он отметил, что в нашем Кыргызстане есть ряд проблем, которые необходимо срочно решить.

"Обеспечение процветания нашей страны - наш священный долг перед историей и будущими поколениями", - сказал Айбек Осмонов.

На конференцию были приглашены известные личности и политики. Они пожелали успехов новому политическому объединению "Биздин Кыргызстан".

Сегодня также и в городе Ош прошла конференция партии "Биздин Кыргызстан". Мероприятие открыл лидер Ошского отделения партии Медер Абдыманапов. В ходе конференции был утвержден список кандидатов, баллотирующихся от данного политобъединения в Ошский городской кенеш.