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В России не состоится "Бессмертный полк" в традиционном формате

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- Евгений Денисенко
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Планировавшаяся на 24 июня в очном формате акция "Бессмертный полк" в России не состоится. Об этом сообщила, по информации СМИ, сопредседатель Центрального штаба этого движения Елена Цунаева.

Уже два года подряд "Бессмертный полк" 9 мая в стране по причине пандемии не проводился, организовывался только в онлайн-режиме. Однако организаторы заявляли, что в традиционном формате акция может состояться в текущем году, при условии случае изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону, 24 июня, в годовщину Парада Победы 1945 года. Такую надежду разделил и президент РФ Владимир Путин, который традиционно принимал участие в шествиях "Бессмертного полка" с фотографией своего отца-фронтовика. "Безусловно, президент, как и мы все, ждет эту акцию", - сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Но этим планам не пришлось воплотиться в жизнь

"Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. И в этом году тоже мы не будем проводить", - сказала Елена Цунаева.

Она полагает, что акция "Бессмертный полк" может пройти очно не раньше 2022 года. Смысла вновь переносить в нынешнем году уже не будет.

Эта новость огорчит многих кыргызстанцев в России, считают в Общероссийском кыргызском конгрессе. "Наши соотечественники в различных регионах страны всегда выходили вместе с другими местными жителями на шествие "Бессмертного полка". Ожидали, что такая возможность предоставится все же и 24 июня, готовились к этому событию", - отметили в ОКК.

По словам координатора "Бессмертного полка" кыргызской диаспоры в Москве Улана Кошматова, одними из первых к традиции, с момента ее зарождения, присоединились кыргызстанцы в российской столице. И с тех пор каждое 9 мая собирались утром у Белорусского вокзала, вместе с другими жителями и гостями города шли в своей колонне вплоть до Красной площади и по ней. У многих с прошлых лет хранятся оформленные в рамки портреты близких, воевавших или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, взять их в руки опять не придется.


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URL: https://www.vb.kg/402109
Теги:
ВОВ, Россия, Бессмертный полк
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