Погода
$ 84.23 - 84.61
€ 101.77 - 103.17

Дайте возможность себе отдохнуть. Гороскоп с 14 по 20 июня

274  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен. Прежде чем принимать важные решения, разберитесь в потоке информации. Незаметные, на первый взгляд, противоречия и нестыковки окажутся главной причиной сложностей в общении, учебе и профессиональной деятельности. Разобравшись в подводных течениях, вы избежите многих недоразумений. Стесненность в финансах может толкнуть на рискованные шаги, подсказанные давними знакомыми, что также приведет к разочарованиям. Советы домочадцев помогут удержаться на плаву, сохранив сбережения.

Телец. Решения руководства и чиновников озадачат, создав дополнительные преграды на пути к заветной цели. Даже если у вас срочные вопросы или надо заняться оформлением документов, повремените и начните процесс дней через десять. Начатые сейчас дела могут сталкиваться с пробуксовками. Неожиданные встречи с друзьями или родственниками вернут позитивное настроение, а незапланированные летние поездки и свидания вернут лету затерявшуюся в рабочей суете романтику.

Близнецы. Выбивать из колеи могут многочисленные накладки в делах, поездках и общении. Обидчивость собеседников, опоздания и негативные сообщения могут раздражать, но не обижайтесь на них и обстоятельства. Растрачивая силы, пытаясь следовать намеченным планам, вы можете выбиться из сил и почувствовать недомогание. Приятные покупки или подарок любимого человека способны поменять настроение в лучшую сторону.

Рак. Решение финансовых вопросов застопорится, а обещания, которыми продолжат кормить деловые партнеры и знакомые, начнут раздражать. Воздержитесь от новых кредитов и покупок в рассрочку. Они добавят нагрузку на ваш кошелек, а ожидаемой пользы не принесут. Свидания, общение с друзьями и вечерние прогулки помогут справиться с раздражением. Возьмите на себя роль организатора встреч или свиданий, и к вам вернется былая уверенность.

Лев. Придирчивость деловых партнеров, руководства и домочадцев будет выходить за рамки разумного, а потому обсуждение важных вопросов отложите до лучших времен. Застопориться может оформление документов. Найдутся мелочи, которых будет достаточно для отказа либо запроса дополнительной информации, а вы потратите немало денег и сил для выполнения новых запросов. Позвольте себе отдохнуть, устроив спа–процедуры либо выезд на природу в компании с любимым человеком.

Дева. Руководство склонно вводить в заблуждение сказочными обещаниями, а деловые партнеры и знакомые своей необязательностью. Постарайтесь не взваливать на себя много работы, побоявшись отказаться от нее в самом начале. Жертвуя своим временем и здоровьем, вы можете столкнуться с обесцениванием и критикой ваших трудов. Выбирая между рутинной работой и вечеринками, сделайте выбор в пользу отдыха. Непродолжительные поездки и вечеринки вернут жизни яркие краски.

Весы. Бесполезно рассчитывать на то, что фортуна в этот раз окажется к вам благосклонной. Вы можете еще раз испытать удачу, совершая коммерческие сделки, покупки и наступить на те же грабли, потеряв деньги при подобных обстоятельствах. Работа, которой вы заняты не первый день, продолжит приносить небольшой доход, которого вполне хватит на жизнь. Друзья и близкие люди могут посодействовать оформлению документов, если это не связано с получением кредитов.

Скорпион. Домочадцы и деловые партнеры примутся ворошить давние проблемы, высказывая то, что накопилось за долгое время. Позвольте им высказаться, не вступая в опасный диалог, а тем более не пытаясь что-то оспорить. Неосторожное слово может привести к новому витку конфликта. Спасут положение приехавшие гости либо полученные сообщения издалека. Пользуясь случаем, вы сможете организовать вечеринку либо увлекательное непродолжительное путешествие.

Стрелец. Разное толкование одних и тех же слов создаст трудности в отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами. Вам может показаться грубым и неуместным юмор собеседника, а ему будет непонятно ваше решение прекратить отношения. Уделив больше времени делам, вы избежите очередного противостояния и получите доход. Возможно получение дополнительной работы. Отложив ради нее некоторые встречи и поездки, вы избежите конфликты и пополните кошелек.

Козерог. Финансовый успех ваших знакомых или деловых партнеров подвигнет на рискованные затеи. Следуя их примеру, вы можете упустить незаметные, но важные детали, что приведет к растратам и убыткам. Коммерческие начинания пока отложите. Спокойно объяснив в чем дело, вы сохраните настроение и сможете получить удовольствие от свиданий, загородных поездок и общения с приехавшими людьми, поскольку голова не будет занята плохими мыслями.

Водолей. Обыденность и равномерное течение жизни может вас раздражать. Однако перемены в бизнесе и в доме опасны последствиями. Разрушив привычный уклад, вы можете остаться ни с чем. Занявшись домашними делами и здоровьем, вы переключите свое внимание с противостояния на созидание, сохранив и отношения в доме, и нервы. Удастся завершить начатый давно ремонт либо исправить недоделки.

Рыбы. Даже обычные дела могут отнимать много времени, утомляя и разочаровывая полученным результатом. В порыве эмоций захочется все бросить, но оставшись наедине с грустью и навязчивыми мыслями, легче от сделанного шага вы себя не почувствуете. Дайте возможность себе отдохнуть за городом или на море. Неожиданно вы окажетесь в компании позитивно настроенных людей, и от грусти не останется и следа. Восстановив силы, вы будете готовы на подвиги ради второй половинки или семейного активного отдыха, если уже обзавелись детьми.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402110
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  