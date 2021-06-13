Дайте возможность себе отдохнуть. Гороскоп с 14 по 20 июня

Овен. Прежде чем принимать важные решения, разберитесь в потоке информации. Незаметные, на первый взгляд, противоречия и нестыковки окажутся главной причиной сложностей в общении, учебе и профессиональной деятельности. Разобравшись в подводных течениях, вы избежите многих недоразумений. Стесненность в финансах может толкнуть на рискованные шаги, подсказанные давними знакомыми, что также приведет к разочарованиям. Советы домочадцев помогут удержаться на плаву, сохранив сбережения.

Телец. Решения руководства и чиновников озадачат, создав дополнительные преграды на пути к заветной цели. Даже если у вас срочные вопросы или надо заняться оформлением документов, повремените и начните процесс дней через десять. Начатые сейчас дела могут сталкиваться с пробуксовками. Неожиданные встречи с друзьями или родственниками вернут позитивное настроение, а незапланированные летние поездки и свидания вернут лету затерявшуюся в рабочей суете романтику.

Близнецы. Выбивать из колеи могут многочисленные накладки в делах, поездках и общении. Обидчивость собеседников, опоздания и негативные сообщения могут раздражать, но не обижайтесь на них и обстоятельства. Растрачивая силы, пытаясь следовать намеченным планам, вы можете выбиться из сил и почувствовать недомогание. Приятные покупки или подарок любимого человека способны поменять настроение в лучшую сторону.

Рак. Решение финансовых вопросов застопорится, а обещания, которыми продолжат кормить деловые партнеры и знакомые, начнут раздражать. Воздержитесь от новых кредитов и покупок в рассрочку. Они добавят нагрузку на ваш кошелек, а ожидаемой пользы не принесут. Свидания, общение с друзьями и вечерние прогулки помогут справиться с раздражением. Возьмите на себя роль организатора встреч или свиданий, и к вам вернется былая уверенность.

Лев. Придирчивость деловых партнеров, руководства и домочадцев будет выходить за рамки разумного, а потому обсуждение важных вопросов отложите до лучших времен. Застопориться может оформление документов. Найдутся мелочи, которых будет достаточно для отказа либо запроса дополнительной информации, а вы потратите немало денег и сил для выполнения новых запросов. Позвольте себе отдохнуть, устроив спа–процедуры либо выезд на природу в компании с любимым человеком.

Дева. Руководство склонно вводить в заблуждение сказочными обещаниями, а деловые партнеры и знакомые своей необязательностью. Постарайтесь не взваливать на себя много работы, побоявшись отказаться от нее в самом начале. Жертвуя своим временем и здоровьем, вы можете столкнуться с обесцениванием и критикой ваших трудов. Выбирая между рутинной работой и вечеринками, сделайте выбор в пользу отдыха. Непродолжительные поездки и вечеринки вернут жизни яркие краски.

Весы. Бесполезно рассчитывать на то, что фортуна в этот раз окажется к вам благосклонной. Вы можете еще раз испытать удачу, совершая коммерческие сделки, покупки и наступить на те же грабли, потеряв деньги при подобных обстоятельствах. Работа, которой вы заняты не первый день, продолжит приносить небольшой доход, которого вполне хватит на жизнь. Друзья и близкие люди могут посодействовать оформлению документов, если это не связано с получением кредитов.

Скорпион. Домочадцы и деловые партнеры примутся ворошить давние проблемы, высказывая то, что накопилось за долгое время. Позвольте им высказаться, не вступая в опасный диалог, а тем более не пытаясь что-то оспорить. Неосторожное слово может привести к новому витку конфликта. Спасут положение приехавшие гости либо полученные сообщения издалека. Пользуясь случаем, вы сможете организовать вечеринку либо увлекательное непродолжительное путешествие.

Стрелец. Разное толкование одних и тех же слов создаст трудности в отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами. Вам может показаться грубым и неуместным юмор собеседника, а ему будет непонятно ваше решение прекратить отношения. Уделив больше времени делам, вы избежите очередного противостояния и получите доход. Возможно получение дополнительной работы. Отложив ради нее некоторые встречи и поездки, вы избежите конфликты и пополните кошелек.

Козерог. Финансовый успех ваших знакомых или деловых партнеров подвигнет на рискованные затеи. Следуя их примеру, вы можете упустить незаметные, но важные детали, что приведет к растратам и убыткам. Коммерческие начинания пока отложите. Спокойно объяснив в чем дело, вы сохраните настроение и сможете получить удовольствие от свиданий, загородных поездок и общения с приехавшими людьми, поскольку голова не будет занята плохими мыслями.

Водолей. Обыденность и равномерное течение жизни может вас раздражать. Однако перемены в бизнесе и в доме опасны последствиями. Разрушив привычный уклад, вы можете остаться ни с чем. Занявшись домашними делами и здоровьем, вы переключите свое внимание с противостояния на созидание, сохранив и отношения в доме, и нервы. Удастся завершить начатый давно ремонт либо исправить недоделки.

Рыбы. Даже обычные дела могут отнимать много времени, утомляя и разочаровывая полученным результатом. В порыве эмоций захочется все бросить, но оставшись наедине с грустью и навязчивыми мыслями, легче от сделанного шага вы себя не почувствуете. Дайте возможность себе отдохнуть за городом или на море. Неожиданно вы окажетесь в компании позитивно настроенных людей, и от грусти не останется и следа. Восстановив силы, вы будете готовы на подвиги ради второй половинки или семейного активного отдыха, если уже обзавелись детьми.

Астролог Андрей Рязанцев