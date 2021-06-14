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В России усиливают ответственность за "пьяную езду"

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- Евгений Денисенко
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В России ужесточается уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Соответствующий закон приняла Госдума РФ в третьем, окончательном чтении.

Теперь срок лишения свободы за рецидив увеличится с двух до трех лет, а штраф - с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Или же - составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы - до двух лет, ограничение свободы - до трех лет, принудительные работы - до трех лет.

Также виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" - до шести лет.

Правительство внесло этот законопроект в нижнюю палату парламента в начале апреля. Изменения затронут статью 264-1 УК РФ ("в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения").

В пояснительной записке к документу необходимость новых мер объясняют тем, что пьяные водители все больше угрожают общественной безопасности, и это подтверждается статистикой.

Как отметил депутат Госдумы от "Единой России" Зариф Байгускаров, закон предусматривает, что, если человек попался за рулем в пьяном виде и повторно сел за руль, это уже ясно: данный гражданин "очень опасен для нашего общества".

"Поэтому он должен быть жестко наказан за повторное нарушение. Я думаю, это так и должно быть", - заявил Байгускаров, представляя cоответствующий законопроект на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.


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URL: https://www.vb.kg/402121
Теги:
дороги, Россия
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