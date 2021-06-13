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Реки в Нарыне обмелели, родники пересохли. Но КР начинает сброс воды РК

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- Виктория Гунгер
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Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительный объем воды, передает Zakon.kz.

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, нынешним летом Кыргызстан и Таджикистан сбросят Казахстану дополнительные 645 млн кубометров воды. Это, по словам министра, частично поможет решить ситуацию с маловодьем в южных регионах страны.

По данным министра РК, площадь посевов в Туркестанской области составляет 440 тыс. га, и сейчас потребность в поливе растет.

Поэтому, как отметил Мирзагалиев, многое зависит от объема притока в реку Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым.

- В марте текущего года Казахстан, согласно договоренности на уровне глав государств, поставил Кыргызстану 900 млн кВт⋅ч электроэнергии. По договоренности Кыргызстан должен в течение трех летних месяцев ближайших трех лет возвращать из этого объема по 300 млн кВт⋅ч электроэнергии и осуществлять дополнительные попуски воды с Токтогулского водохранилища по 330 млн куб. м, то есть в течение июня-августа ежегодно, до 2023 года включительно, - отмечает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЭГПР РК.

Согласно графику, возврат начинается с 1 июня 2021 года. Как отмечает РК, вода пойдет на полив полей и фермерских угодий.

- Сторонами согласовано, что в течение июня этого года кыргызская сторона вернет Казахстану 70 млн кВт⋅ч электроэнергии и осуществит дополнительные пропуски воды из Токтогулского водохранилища в объеме 77 млн куб. м. Соответствующий протокол согласовали с казахстанской стороны АО "KEGOC" и АО "Самрук-Энерго", - пишут казахстанские СМИ.

Отдали последний "грош"

Примечательно, что кыргызская сторона напоминать гражданам про спуски воды с ГЭС Казахстану не торопится…

Все это напоминает ситуацию, когда у нищего отбирают последний грош. Дело в том, что эксперты КР неоднократно говорили о том, что в стране надвигается серьезный энергетический кризис, который может из-за нехватки воды привести к остановке Токтогульской ГЭС, обеспечивающей 50 процентов электроэнергии Кыргызстана.

По данным ОАО "Электрические станции КР", на 11 июня 2021 года среднесуточный приток в Токтогульскую ГЭС составила 1004 м3/с, расход 407 м3/с, объем воды - 10,684.45 млрд. м3.

"Нормальным" считается уровень в 17 млрд. Объемы ниже установленного уровня могут привести к перегрузке подстанций электроэнергии и к отключениям.

При этом, энергетики КР заявляют, что с 2019 года наблюдается маловодный цикл в бассейне реки Нарын-Сырдарья. Это приводит к недостаточному сбору воды в Токтогульском водохранилище, который вмещает 19 млрд кубометров воды.

В 2007-2008 годы, когда запасы там снизились почти до 7-8 млрд кубометров, власти КР вынуждены были ввести ограничения на потребление электроэнергии населением.

Что касается, Казахстана, то согласно раним договоренностям с КР, при импорте электричества из этих стран применяется принцип товарообмена – Кыргызстан берет в долг электроэнергию и позже возвращает ее.

При этом за импорт электроэнергии Казахстан в 2021 году запросил цену в 2,9 цента за 1 киловатт-час электроэнергии. Но наша республика сочла ее неприемлемой и предложила сохранить стоимость на уровне 2020 года - 2,4 цента. А вот воду соседям мы, к слову, поставляем совершенно безвозмездно.

Такого маловодья еще не видели

Спуск объемов в 77 млн куб. а июне "Токтогулка" серьезно может не ощутить в первый месяц, но в последующем это может сказаться на накоплении воды. Особенно с учетом того, что этот процесс (более 300 млн м3 куб до 2023 года - прим.ред) будет продолжен, а маловодье, по анализу экспертов, продолжаться.

Уже сейчас, по словам кыргызстанцев, нарынские реки серьезно обмелели. Об этом в соцсетях написал пользователь Bek Surap.

"Отец на днях приехал с отдыха на джайлоо, куда ездил отдохнуть к родственникам в свое родное село в Нарыне, где не был 2 года. Рассказывает, что в этом году реки в нашем районе обмелели, родники в горах, из которых я в детстве воду пил, все пересохли, на пастбищах травы по щиколотку. В этом время она обычно года по колено, ледников на джайлоо нашего села почти и не осталось (при том, что это центральный Тянь-Шань). Отец говорит, что за свои 63 года такую картину видит впервые", - отметил пользователь.

То есть, нехватка затронула не только Туркменистан и Казахстан, который ранее заявляли о проблеме, но и Кыргызстан. А значит, что вода реки Нарын, наполняющая главное водохранилище страны, скорее всего, и дальше снизит свои объемы.

Конечно, соседям помогать надо. Вот только, если наша "Токтогулка" в ОЗП остановится из-за нехватки воды, Казахстан точно не будет передавать нам электричество бесплатно, как мы сейчас воду. И вполне возможно, что вырастит и цена за ее импорт. А все потому, что Кыргызстан ранее подписал столь кабальное соглашение! Так что, надеемся на лучшее, но кизяки и свечи все же готовим…


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URL: https://www.vb.kg/402124
Теги:
вода, Казахстан, экспорт, энергетика, импорт, Кыргызстан
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