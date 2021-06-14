Прогноз погоды в Бишкеке на 14 июня

Сегодня в Бишкеке днём без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха + 27 … 29 °C, ночью + 11 … 13 °C

Биометеорологический прогноз

Индекс метеочувствительности: Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

По данным Кыргызгидромета и World-weather.ru