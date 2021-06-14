Кыргызстанцы не смогут участвовать в хадже в Саудовской Аравии

Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии объявило о принятии решения ограничить доступность регистрации для желающих совершить обряды Хаджа.

В заявлении министерства говорится, что в этом году совершить хадж разрешат 60 тысячам подданным и резидентам страны, которые были вакцинированы от COVID-19.

"В свете того, что весь мир становится свидетелем продолжающегося развития пандемии коронавируса и появления его новых мутаций принято решение ограничить рамки проведения ритуалов хаджа. Общее число паломников - подданных и резидентов страны любой национальности - будет составлять 60 тысяч", - говорится в сообщении.

Дополнительные требования к паломникам: участвовать в хадже могут только люди в возрасте от 18 до 65 лет, без хронических заболеваний.