Пытки допустимы, считают 80 процентов кыргызстанцев

Коалиция против пыток провела первое в Кыргызстане исследование об отношении общества к проблеме насилия в правоохранительных. Его результаты говорят о том, что большинство жителей нашей страны в той или иной степени толерантны к пыткам.

Для подготовки социологического среза было опрошено 1210 человек старше 18 лет из всех областей Кыргызстана, включая города Бишкек и Ош. Преимущественно были представлены жители сельской местности (64 процентов), а также лица, имеющие общее среднее образование (33 процентов). В равном количестве представлены работники госучреждений (14 процентов) и частных компаний (14 процентов, существенную часть (20 проценвтов) респондентов составляют лица, занятые в домашнем хозяйстве.

По итогам опроса выяснилось, что большая часть респондентов - 62 процентов - придерживается мнения, что пытки допустимы в отношении лиц, совершивших особо опасные преступления. В большинстве случаев участники опроса склонны считать любое проявление физической силы пытками над человеком, еще 19 процентов допускают применение пыток в исключительных обстоятельствах.

Таким образом, 81 процент респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

53 процентов опрошенных слышали о случаях применения пыток. Самым популярным источником информации о пытках респонденты называют интернет-издания, в том числе страницы изданий в социальных сетях.

По мнению респондентов, пытки больше всего распространены в милиции (37 процентов) и в местах лишения свободы (28 процентов). Чуть более половины участников опроса заявили, что пытки достаточно широко распространены в Кыргызстане. К 11 процентам опрошенных применялись пытки, в основном для того, чтобы запугать или унизить человека, или получить от него признательное показание. Практически каждый пятый респондент (18 процентов) хотя бы раз являлся свидетелем применения пыток или жестокого обращения по отношению к другим людям и около 10 процентов опрошенных сообщили, что имели место случаи применения пыток по отношению к их близким для воздействия на самого респондента.

По данным Коалиции против пыток, в 2020 году к членам Коалиции обратились за правовой помощью 49 человек без учета фактов, выявленных в ходе превентивных посещений мест ограничения и лишения свободы.