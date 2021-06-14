Кто намерен стать депутатом БГК: Первая десятка кандидатов от 17 партий

Накануне завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей. Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политорганизаций. Из них 17 в Бишкеке.

ЦИК публикует списки кандидатов в депутаты в Бишкекский горкенеш. Представляем вам первую десятку:

Политическая партия Демократическая партия "Столица"

Омурзаков Данияр Алмазбекович Саккараев Ратмир Замирович Мусаева Асель Маратовна Абдыраимов Куан Мирланович Макешев Мирбек Геннадьевич Торогельдиева Мээрим Каныбековна Азарбеков Аскат Нарынбекович Сейитмамбетов Улукбек Байышевич Акопиянова Светлана Акопияновна Кайбылдаев Насыр Болотбекович.

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"

Сурапбаев Таалайбек Каримжанович Токтогулов Максат Сарылбекович Ашырова Айканыш Жоомартовна Бактыбеков Алымбек Бактыбекович Досиев Эдик Шарипович Нусубалиева Мээрим Макулбековна Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич Сыдыков Кудайберген Сагынович Ашанбаева Омуркан Бактыбековна Мусралиев Аскар Дуйнебекович.

Политическая партия "Эмгек"

Абиров Жаныбек Болотбекович Балакин Сергей Борисович Алымбаева Элизавета Бердиевна Иманалиев Бактиярбек Бейшенбекович Жакышов Русланбек Шергазиевич Акунова Лира Абдиев Бактыбек Кемелович Досалиев Эльмир Акуналыевич Кенжебаева Светлана Козубаевна Долотбаков Самат Желденович.

Политическая партия Демократическая партия "Туран"

Кудайберген уулу Тилекмат Турусбеков Айдар Темирбекович Тургунбекова Зыягүл Тургунбековна Ниязакунов Руслан Жекшенович Ибраев Ырысбек Арстанбекович Ташболот кызы Нуржан Идирисов Максатбек Тынчтыкбекович Иманалиев Максат Нурланович Чыналиева Алтынай Бейшенбековна Ахматов Таалайбек Бердибекович.

Политическая партия "Келечек-Будущее"

Макешов Чингиз Дуйшенкулович Айдаров Нуралы Кудайбердиевич Абдыкаимова Назира Кадырбековна Мамбеталиев Алмаз Азаматович Бейшеналиев Эркинбек Жумабекович Султанбекова Назик Султанбековна Райымкулов Алмазбек Мырзамамытович Тантабаев Канатбек Ынакбекович Токтосунова Касиет Аскаровна Эсенаман уулу Темирлан.

Политическая партия "Реформа"

Сооронкулова Клара Сыргакбековна Джеенбаев Одиссей Алмазбекович Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович Тентимишева Замира Шарапидиновна Насыкулов Урмат Өмүргазиевич Бекмуратов Назарбек Курманбекович Мулюкбаева Рузанна Аликовна Усенов Чынгыз Джолдошбекович Исакунов Айбек Замирбекович Карасартова Рита Рахмановна.

Политическая партия "Онугуу-Прогресс"

Абдыллабек уулу Манас Абдраимов Жылдызбек Асанкулович Садыкова Чолпонай Алмасбековна Карымшаков Фархад Саалиевич Исламов Мухамедазиз Алимжанович Джумаканова Айгуль Бейшебаевна Асанбеков Жаныбек Асанбекович Джунушалиев Жеңиш Бейшенбекович Жумашева Зульфия Назаралиевна Давыдов Эрмырза Давыдович.

Политическая партия "Биздин Кыргызстан"

Шайдуллаев Бакыт Абдуманапович Маматкалык уулу Жумабай Идрисова Ширин Адамалиевна Макеев Русланбек Ташболотович Аскеров Марат Мирбекович Самудинова Махабат Анарбековна Бөрубаев Жумгалбек Кайыпназарович Алымбаев Алайбек Анаркулович Дыйканбекова Акмарал Дыйканбековна Чыдынов Космосбек Маматжанович.

Политическая партия "Биздин Эл"

Алымбеков Айдар Бакытович Вавилова Мария Александровна Эсенаманова Назгуль Замирбековна Нурланов Азамат Нурланович Калыев Ноён Мыктарбекович Кадыралиева Ыргал Кармышаковна Матмусаев Адилет Таалайбекович Гареев Гали Рустамович Чымынова Наргиза Бактыяровна Осколенова Назгуль Акимкановна.

Политическая партия "Замандаш"

Омуракунов Аскар Мухтарбекович Коркмазов Руслан Хаджимуратович Бейшеева Анара Асанбековна Алыбаев Нурдин Иризбаевич Таширов Эмиль Абдил-Барриевич Турдубаева Назгуль Шаршеналиевна Козубаев Орунбай Ибрагимович Макеев Эмиль Чойимбекович Акматова Айнура Бектургановна Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич.

Политическая партия "Социально-политическая партия "Сила в единстве"

Парханов Мирлан Абдивалиевич Махмудов Улан Алымжанович Караева Нуркыз Дуйшонбековна Мурадилаев Азиз Усенканович Абдивалиев Кадырбек Орунбаевич Аллафердова Ирина Анатольевна Дунларов Салим Анварович Лемеров Ахмед Санхурович Шатманалиева Асель Бакытовна Молдоташов Амантур Алибекович.

Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил"

Казакбай кызы Айжан Субанбеков Максат Субанбекович Мейманалиев Тыныбек Сагынбекович Асаналиева Гүлжамал Акматовна Райымбеков Темирлан Сардарович Рысбаев Максатбек Сайпидинович Уркумбаева Юлия Кудайбергеновна Кокумов Жоомарт Жамалбекович Мыктыбек уулу Рысбек Осмоналиева Асылгуль Кутубаевна.

Политическая партия "Улуу-Журт"

Аспек уулу Азамат Катаганов Анарбек Искакович Алимбек кызы Барчынай Куватов Улан Жорокулович Ырыс уулу Медербек Байматов Урмат Жайлообекович Джапаров Алманбет Асанова Элнура Курсановна Эркинбаев Болотбек Урманович.

Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана"

Юсувалиев Эмиль Маденович Видишев Павел Викторович Лалаза Фарида Юнусовна Шералиева Эльмира Асанбековна Булекбаев Анвар Эркинович Алыпсатаров Мелисбек Джайчибекович Борубаева Гульхан Бираевна Бакаев Канатбек Талантбекович Закиров Таалайбек Толонович Аджибаева Жаңыл Бейшеновна.

Списки кандидатов от политических партий "Ынтымак", "Социал-демократы" и "Ишеним" пока не добавлены.

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