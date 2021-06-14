Кто намерен стать депутатом БГК: Первая десятка кандидатов от 17 партий

Накануне завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей. Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политорганизаций. Из них 17 в Бишкеке.
ЦИК публикует списки кандидатов в депутаты в Бишкекский горкенеш. Представляем вам первую десятку:
Политическая партия Демократическая партия "Столица"
Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"
Политическая партия "Эмгек"
Политическая партия Демократическая партия "Туран"
Политическая партия "Келечек-Будущее"
Политическая партия "Реформа"
Политическая партия "Онугуу-Прогресс"
Политическая партия "Биздин Кыргызстан"
Политическая партия "Биздин Эл"
Политическая партия "Замандаш"
Политическая партия "Социально-политическая партия "Сила в единстве"
Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил"
Политическая партия "Улуу-Журт"
Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана"
Списки кандидатов от политических партий "Ынтымак", "Социал-демократы" и "Ишеним" пока не добавлены.
Информация будет обновляться.