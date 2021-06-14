ГКНБ: Депутат ЖК Торобай Зулпукаров использовал поддельный диплом

Выявлен факт использования поддельного диплома депутатом Жогорку Кенеша КР Торобаем Зулпукаровым. Об этом заявила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша КР от фракции "СДПК" З.Т.З. (Зулпукаровым Торобаем Закировичем - ред.)

Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им. Ж.Баласагына. Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение.

В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им. Ж. Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в Ош ГУ, а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР.

Согласно полученному ответу КНУ им.Ж.Баласагына, З.Т.З. не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе зарегистрирован диплом, выданный на другого гражданина.

Ведется следствие.

Напомним, Зулпукаров был задержан по делу Кумтора.