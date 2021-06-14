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В Узбекистане чиновники отдыхали в кафе с полуголыми танцовщицами (видео)

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В соцсетях появилось видео с руководящими сотрудниками одного из местных хокимятов в Сырдарьинской области. Они отдыхали в кафе с полуголыми танцовщицами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Ситуация вызвала большой резонанс, в результате пресс-службе областного хокимията пришлось давать официальный комментарий.

По данным Сырдарьинской областной администрации, видео было заснято в середине октября прошлого года около 21:00, во внерабочее время, в ресторане "Евро Азия". Здесь отдыхали чиновники хокимията Сырдарьинского района.

Среди присутствующих были замечены начальник управления благоустройства, главный специалист Инспекции по надзору в сфере экологии и охраны окружающей среды Сырдарьинского района, глава местного ГУП "Сувокова" и руководитель предприятия по эксплуатации дорог, а также заместитель хокима района (в то время помощник хокима района).

По версии хокимията, в комнату, где отдыхали эти люди, вошли танцовщицы балета "Шов", работающие в ресторане. Руководящим сотрудникам хокимията не понравилось их внезапное появление. Танцовщицам дали деньги и попросили покинуть зал.


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URL: https://www.vb.kg/402142
Теги:
Узбекистан, скандал, чиновник
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