Улан Ниязбеков: Садыр Жапаров поручил усилить меры по предупреждению ДТП

Сегодня, 14 июня, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков провел аппаратное онлайн совещание. Основной темой обсуждения стало выполнение поручения Президента КР Садыра Жапарова о принятии и усилении комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Как отметил глава государства, в последнее время участилось количество крупных ДТП с человеческими жертвами. Садыр Жапаров особо подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни, поэтому поручил МВД усилить контроль за выполнением мер, обеспечивающих безопасность дорожного движения, учитывая также начинающийся летний туристический сезон, в период которого многократно увеличивается плотность транспортного потока.

"В связи с этим, на онлайн-аппаратном совещании я настоятельно призываю в кратчайшие сроки усилить профилактическую работу по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, принять кардинальные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, улучшить ситуацию, широко освещать профилактическую работу, организовывать встречи с водителями легковых и грузовых автомобилей, организовывать на высоком уровне мероприятия, необходимые в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - сказал Улан Ниязбеков.

Также министр дал поручения соответствующим службам срочно рассмотреть ответственность водителей за совершения тяжкие ДТП, внести изменения и дополнения в законодательные акты по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проведено онлайн-совещания со всеми подразделениями ОВД с целью принятия комплексных мер совместно с соответствующими государственными органами в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона и меры предупреждения и предотвращения несчастных случаев на воде, а также по принимаемым мерам в обеспечении безопасности дорожного движения и усилении комплекса мер по предупреждению ДТП.

В работе совещания приняли участие руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники УВД Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и Бишкека.

Глава МВД коснулся всех аспектов обеспечения безопасности дорожного движения во время туристического сезона. Основной задачей всех органов внутренних дел является обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности. То есть предотвращение преступлений, неприятных событий, которые могут негативно отразиться на стабильности общественно-политической ситуации, на спокойствии народа, на социальной жизни граждан - священная обязанность каждого, от руководителей до рядовых сотрудников. Мы считаем, что поставленные перед органами внутренних дел задачи будут достигнуты только тогда, когда народ и местные органы власти и государственные органы будут действовать в тесной взаимосвязи, работать сообща для скорейшего решения проблем, правильно относиться к гражданам, обратившимся за помощью, предоставлять качественные услуги. Мы считаем, что чем качественнее будут оказываться услуги гражданам на местах, тем повыситься общественное мнение о милиции, - сказал Улан Ниязбеков.

По итогам совещания министр поставил перед руководителями органов внутренних дел семь задач по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летнего туристического сезона.

Так, организовать мероприятия по предупреждению и обеспечению безопасности дорожного движения и общественной безопасности. Сотрудники ГУОБДД должны работать круглосуточно, обеспечивая на должном уровне порядок в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей. Проводить профилактическую работу дорожно-транспортных происшествий, проявлять правильное отношение к гражданам и иностранным гражданам, обеспечить качественное сервисное обслуживание. Также совместно с представителями местной власти, айыл окмоту, глав местного самоуправления, МЧС, провести профилактические мероприятия по недопущению утопления граждан, в том числе детей. Сотрудники органов внутренних дел должны быть вежливы со всеми гражданами, в том числе и с иностранными гостями, проявлять этику и выполнять возложенные на них обязанности в рамках закона.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поручил обеспечить включение всех этих требований и указаний в ежедневные инструктажи для личного состава ОВД, исполнение требований возложено на всех руководителей УВД областей и на Главный штаб МВД КР.