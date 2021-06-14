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Улан Ниязбеков: Садыр Жапаров поручил усилить меры по предупреждению ДТП

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 июня, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков провел аппаратное онлайн совещание. Основной темой обсуждения стало выполнение поручения Президента КР Садыра Жапарова о принятии и усилении комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Как отметил глава государства, в последнее время участилось количество крупных ДТП с человеческими жертвами. Садыр Жапаров особо подчеркнул, что нет ничего ценнее человеческой жизни, поэтому поручил МВД усилить контроль за выполнением мер, обеспечивающих безопасность дорожного движения, учитывая также начинающийся летний туристический сезон, в период которого многократно увеличивается плотность транспортного потока.

"В связи с этим, на онлайн-аппаратном совещании я настоятельно призываю в кратчайшие сроки усилить профилактическую работу по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, принять кардинальные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, улучшить ситуацию, широко освещать профилактическую работу, организовывать встречи с водителями легковых и грузовых автомобилей, организовывать на высоком уровне мероприятия, необходимые в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий", - сказал Улан Ниязбеков.

Также министр дал поручения соответствующим службам срочно рассмотреть ответственность водителей за совершения тяжкие ДТП, внести изменения и дополнения в законодательные акты по обеспечению безопасности дорожного движения.

Проведено онлайн-совещания со всеми подразделениями ОВД с целью принятия комплексных мер совместно с соответствующими государственными органами в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время летнего туристического сезона и меры предупреждения и предотвращения несчастных случаев на воде, а также по принимаемым мерам в обеспечении безопасности дорожного движения и усилении комплекса мер по предупреждению ДТП.

В работе совещания приняли участие руководители служб центрального аппарата МВД, главных управлений, начальники УВД Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Ош, ГУВД Чуйской области и Бишкека.

Глава МВД коснулся всех аспектов обеспечения безопасности дорожного движения во время туристического сезона. Основной задачей всех органов внутренних дел является обеспечение безопасности дорожного движения и общественной безопасности. То есть предотвращение преступлений, неприятных событий, которые могут негативно отразиться на стабильности общественно-политической ситуации, на спокойствии народа, на социальной жизни граждан - священная обязанность каждого, от руководителей до рядовых сотрудников. Мы считаем, что поставленные перед органами внутренних дел задачи будут достигнуты только тогда, когда народ и местные органы власти и государственные органы будут действовать в тесной взаимосвязи, работать сообща для скорейшего решения проблем, правильно относиться к гражданам, обратившимся за помощью, предоставлять качественные услуги. Мы считаем, что чем качественнее будут оказываться услуги гражданам на местах, тем повыситься общественное мнение о милиции, - сказал Улан Ниязбеков.

По итогам совещания министр поставил перед руководителями органов внутренних дел семь задач по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летнего туристического сезона.

Так, организовать мероприятия по предупреждению и обеспечению безопасности дорожного движения и общественной безопасности. Сотрудники ГУОБДД должны работать круглосуточно, обеспечивая на должном уровне порядок в общественных местах, на улицах, в местах массового скопления людей. Проводить профилактическую работу дорожно-транспортных происшествий, проявлять правильное отношение к гражданам и иностранным гражданам, обеспечить качественное сервисное обслуживание. Также совместно с представителями местной власти, айыл окмоту, глав местного самоуправления, МЧС, провести профилактические мероприятия по недопущению утопления граждан, в том числе детей. Сотрудники органов внутренних дел должны быть вежливы со всеми гражданами, в том числе и с иностранными гостями, проявлять этику и выполнять возложенные на них обязанности в рамках закона.

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков поручил обеспечить включение всех этих требований и указаний в ежедневные инструктажи для личного состава ОВД, исполнение требований возложено на всех руководителей УВД областей и на Главный штаб МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/402145
Теги:
дороги, ДТП, Кыргызстан, МВД, Садыр Жапаров
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