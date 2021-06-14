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Ремонт дорог в Бишкеке. УПСМ просит выбирать альтернативные маршруты

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- Оксана Гут
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Управление патрульной службы милиции г. Бишкек предупреждает о том, что на территории столицы 36 улиц закрыты для ремонта дорог.

"В настоящее время в связи с ремонтом дорог на территории города Бишкек 36 улиц закрыты, так как задействована дорожно-строительная техника, расширяются дороги и укладывается асфальт. По этой причине образовываются пробки на дорогах. Поэтому просим горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием", - говорится в сообщении пресс-служба УПСМ.

В частности, для ремонта дорог закрыты улицы по Жукеева-Пудовкина от улицы Кулатова до улицы Медерова.

Сотрудники УПСМ г. Бишкек регулируют движение транспорта на определённых улицах для предотвращения пробок.


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URL: https://www.vb.kg/402146
Теги:
перекрытие дорог, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, ремонт дорог
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