Ремонт дорог в Бишкеке. УПСМ просит выбирать альтернативные маршруты

Управление патрульной службы милиции г. Бишкек предупреждает о том, что на территории столицы 36 улиц закрыты для ремонта дорог.

"В настоящее время в связи с ремонтом дорог на территории города Бишкек 36 улиц закрыты, так как задействована дорожно-строительная техника, расширяются дороги и укладывается асфальт. По этой причине образовываются пробки на дорогах. Поэтому просим горожан и водителей выбирать альтернативные маршруты с предварительным планированием", - говорится в сообщении пресс-служба УПСМ.

В частности, для ремонта дорог закрыты улицы по Жукеева-Пудовкина от улицы Кулатова до улицы Медерова.

Сотрудники УПСМ г. Бишкек регулируют движение транспорта на определённых улицах для предотвращения пробок.