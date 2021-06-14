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Митинг из-за воды: "В первую очередь мы должны защищать свои интересы"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке у Дома правительства сегодня прошел митинг фермеров Жаны-Жерского, Жаны-Пахтинского, Нижнечуйского и Камышановского айыл окмоту Чуйской области.

В акции приняло участие около 300 человек, которые собрались из-за дефицита поливной воды в Чуйской области. Крестьяне пожаловались, что если на их поля не дадут воду, то они понесут огромные убытки.

После того, как в правительстве пообещали фермерам дать воду на 10 дней, митингующие разошлись, но в случае чего пообещали вновь собраться.

- За 10 дней конечно спасибо, но посмотрим, что дальше будет. Если и дальше нам нечем будет поливать воду, то мы вновь пойдём на площадь. В правительстве должны понять, что дефицит воды угрожает продовольственной безопасности страны и приведет к отсутствию кормовой базы. Кроме этого, подорожают фрукты и овощи. Если правда, что Кыргызстан сбрасывает Казахстана более 300 кубометров воды, то здесь безусловно нужно пересмотреть соглашение. К примеру, по договору если мы даем казахам 10 кубов воды, то себе оставляем столько же. Но нужно же прописать и периоды маловодья, когда мы уже не можем давать 10 кубов. А что получается, если в маловодье всего 15 кубов, то мы казахам даем 10, а себе оставляем 5 кубов. Это неправильно и эти моменты нужно обязательно прописать. Если нужно, то и договор пересмотреть. В первую очередь мы должны защищать интересы своей страны, - сказал один из фермеров.

Напомним, ранее фермеры также провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ситуация с поливной водой в Кыргызстане критическая, особенно в Чуйской области. По их подсчетам, из-за проблем с поливной водой 60% посеянного урожая засохнет.


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URL: https://www.vb.kg/402150
Теги:
вода, митинг, правительство, Бишкек, Кыргызстан
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