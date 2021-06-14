"Бир Дуйно Кыргызстан" напомнило о событиях 10 июня 2010 года

Общественное Объединение "Правозащитное движение: "Бир Дуйно Кыргызстан" обратилось к общественности в связи с годовщиной трагических событий 2010 года.

Мы приводим весь текст обращения:

"Мир и законность как высшие ценности.

Одиннадцатая годовщина трагических событий

10 июня стал днем памяти по погибшим, пропавшим без вести и пострадавшим в трагических событиях 2010 года. Последствия этой большой трагедии ощущаются на протяжении многих лет. Дома восстановили, выделили квартиры в новых многоэтажных домах, физические раны зарубцевались, но в памяти остались моменты страха смерти.

Чем сильнее была трагедия, тем выше ценность мира. Люди поняли, что для его сохранения нужно, чтобы каждый прилагал усилия для его укрепления.

Важным фактором сохранения мира является соблюдение прав граждан. После событий последовала череда судебных процессов, беспристрастность, независимость и объективность которых вызывает большую критику у местных и международных правозащитных организаций.

В то время имели место многочисленные нарушения национального законодательства и международных норм в области прав человека в ходе предварительного следствия. Пытки сопровождались истязаниями, угрозами и унижением человеческого достоинства. Не было проведено ни одного своевременного, эффективного расследования по факту пыток. Полученные под пытками признательные показания ложились в основу обвинения.

Отсутствие безопасности во время судебных процессов, нападения на подсудимых, их близких и адвокатов, игнорирование доказательств защиты привели к несправедливым решениям. Суд игнорировал доводы адвокатов, не реагировал на заявления о пытках, не принимал во внимание показания свидетелей со стороны подсудимых.

Попранные человеческие ценности, искаженные политическими интригами права человека способствовали сокращению жизни многих людей. Люди умирают в застенках, не дождавшись справедливости. Скончавшийся в заключении правозащитник, узник совести Азимжан Аскаров - тому пример. Заключенные не были обеспечены своевременной и качественной медицинской помощью. У осужденных на длительные сроки людей иссякла вера в справедливость, не осталось сил на продолжение борьбы за свои права. Сломленные духом, униженные, потерявшие здоровье люди не верят, что когда-нибудь состоится справедливый суд, где они будут услышаны и поняты, государство признает их жертвами пыток и жестокого обращения, а причастные к пыткам будут привлечены и наказаны, как того требует закон, который, как известно, един для всех.

Подобная системная безнаказанность, нерешенные социальные проблемы ведут к снижению доверия общества к власти. Время показывает, что большинство реализованных реформ в области верховенства права, не коснулись осужденных граждан. Когда судебный процесс касается первых лиц государства, то всюду слышны лозунги о нарушениях прав, но почему процессы над рядовыми гражданами не привлекают подобного внимания?

С учетом продолжающейся масштабной реформы уголовно-исполнительного законодательства, важно, чтобы все граждане Кыргызстана имели равный доступ к защите и независимому правосудию.

"Судебная власть и правоохранительные органы нарушают основные ценности кыргызского общества – справедливость и свободу", - отметил в своем послании народу 5 мая 2021 года Кыргызстана президент Садыр Жапаров. - Следствие должно быть беспристрастным, а суд – справедливым!"

"Реформа правоохранительной системы должна быть направлена в первую очередь на восстановление верховенства закона и восстановление общественного доверия к государственным институтам", - говорится в том же послании.

Не забывая прошлое, настоящая реформа должна отвечать нуждам и потребностям граждан. Законы должны быть понятными, доступными и соответствовать высоким принципам прав и свобод человека, что является ключевым принципом в такой много национальной стране, как Кыргызстан.

Правозащитное сообщество приветствует решение главы государства о пересмотре запрета на въезд в страну правозащитников Миры Риттман и Криса Риклтона, - сообщает The Diplomat.

Правозащитное сообщество напоминает о необходимости соблюдения верховенства права, мир и законность - это наивысшие ценности, одинаковые для всех.

… В этот печальный день, вспоминая прошлое, нам напоминают о необходимости извлечения уроков для укрепления мира и стабильности. Правозащитное сообщество выражает надежду, что извлечение уроков положительным образом отразится и на соблюдении прав граждан. Через соблюдение прав к стабильности и процветанию. Да, мы - одна страна, и наша сила в единении".

ОО ПД "Бир Дуйно Кыргызстан"

10 июня 2021 год.