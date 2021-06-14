Омурбек Бабанов попал в СИЗО, чтобы выйти оттуда политиком

В сети появилась аудиозапись выступления Омурбека Бабанова в суде. В этой своей чрезвычайно эмоциональной речи политик выразил несогласие с предъявляемыми в уведомлении о подозрении обвинениями.

А обвинения, надо отметить, выдвигаются очень серьезные. Прежде всего, его подозревают в коррупционных действиях, совершенных в преступном сговоре, а также в давлении на депутатов. И если по завершении кумторского процесса Бабанова признают виновным, то сядет он надолго.

Понятное дело, Омурбек Токтогулович пытается защищаться как умеет: старается привлечь внимание к уголовному делу вокруг него всеми способами. Вскоре после его ареста в Таласе прошел не слишком многочисленный митинг в его поддержку, позже сам он написал письмо-обращение к кыргызскому народу из СИЗО.

А вот сегодня появилось сообщение о том, что экс-премьер-министру, водворенному в СИЗО ГКНБ не дают встретиться с супругой Ритой Бирбаевой и сыном Нурэмиром. Его адвокаты собрались обжаловать запрет следователей на свидание.

Подобное давление на жалость вряд ли даст нужный результат. Омурбек Бабанов, как опытный политик, должен понимать, насколько колоссален инициированный властями кумторский процесс. Это дело носит и политический, и экономический, и международный характер. И в нем государство пойдет ва-банк: либо мы канадцев, либо они нас.

При таком раскладе, очевидно, что власти пойдут до конца, используют все расследовательские ресурсы, чтобы доказать наличие коррупционной составляющей в сделках по кумторовскому месторождению. И понятно, что жалобы на отсутствие свиданий с родными со стороны фигурантов этого резонансного дела не возымеют должного эффекта - слишком мелко они выглядят на фоне этого процесса.

В целом, все, что происходит в жизни Омурбека Бабанова сегодня – это результат его тактических ошибок как политика. В 2017 году он фактически выиграл выборы и мог бы бороться до конца, чтобы добиться пересмотра итогов голосования. Он же предпочел сбежать из страны, "кинув" свой электорат.

Позже Бабанов вернулся в страну. И, вместо того чтобы возглавить свою партию и возобновить свою политическую деятельность, передал "Республику" в другие руки, а также сделал заявление о том, что уходит из политики. Тем самым, он в очередной раз предал своих избирателей, сторонников, тех, кто верил в него.

Потом, в октябре прошлого года, он вдруг решил вернуться в большую игру. И сделал это в привычном для себя стиле – примкнул к своему заклятому врагу Алмазбеку Атамбаеву. Тут нужно отметить, что Омурбек Токтогулович в принципе никогда не выступал в политике соло – он всегда находил, с кем "пожениться" - в качестве кандидата в президенты или просто партийного лидера.

Сейчас же для него настало время, когда он остался совершенно один. Поддержку он может ожидать только от семьи и адвокатов.

Разумеется, если бы в свое время он проявил больше решимости и постарался сохранить и расширить свое политическое влияние, то сейчас ему не пришлось бы прикрываться женой – на центральной площади города, скорее всего, каждый день собирали бы митинги его многотысячные сторонники. Сейчас же за Бабанова вряд ли пойдут даже самые верные стороннники – ему не верят.

Омурбек Токтогулович сегодня оказался в самой серьезной ситуации за всю его политическую карьеру. И от того, насколько хорошо он сможет в ней разобраться, зависит его будущее как политика.

В частности, кардинальным образом нужно менять линию поведения и защиты. Причем, не нужно ничего придумывать по этому поводу, достаточно обратиться к таким примерам для подражания как Алмазбек Атамбаев.