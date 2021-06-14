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Россия готовится восстановить железнодорожное сообщение с Кыргызстаном

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- Евгений Денисенко
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Возобновление регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между Кыргызстаном и Россией стало одной из главных тем встречи посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат и заместителя генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Вячеслава Павловского. Их диалог прошел в Москве с участием специалистов РЖД.

Как сообщили в посольстве, на встрече было заявлено о заинтересованности ОАО "Российские железные дороги" в скорейшем запуске таких перевозок, очень востребованных и для самих кыргызстанцев. Вместе с тем, заявлено, что соответствующие решения будут приниматься Оперативным штабом РФ с учетом информации Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической ситуации. В этой связи подчеркнута необходимость активизации взаимодействия между санэпидслужбами обеих стран, их железнодорожными ведомствами, а также важность наращивания в Кыргызстане ПЦР-тестирования.

Напомним, что до 17 марта 2020 года, до закрытия границ в связи с пандемией, между КР и РФ курсировали пассажирские поезда по маршрутам Бишкек -Москва (два раза в неделю), Бишкек -Новосибирск (один раз в 8 дней), Бишкек - Казань (один раз в неделю). Сегодня транспортное сообщение осуществляется только воздушным путем.

В свою очередь, кыргызскую сторону попросили посодействовать в привлечении специалистов-строителей из числа граждан КР к реализации крупных инфраструктурных дорожных проектов по линии РЖД. Один из них - ускоренная модернизация и развитие Восточного полигона. Он расположен в границах четырех стальных магистралей – Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной, обслуживает транспортные потребности четырнадцати субъектов РФ и обеспечивает транзит для всей страны. Полигон имеет 810 ж/д станций, эксплуатационная длина его железных дорог превышает 17 тысяч километров.

В РЖД отметили востребованность в рабочих кадрах, имеющих опыт работы и квалификацию по следующим специальностям: сварщик, электрик, оператор экскаватора, разнорабочий, бульдозерист, водитель грузовика, бетонщик, арматурщик, крановщик, монтажник, подсобный рабочий, плотник, электрогазосварщик, машинист автомобильного крана, электромонтажник контактной сети, сигнализации, централизации и блокировки на ж/д транспорте 3-го разряда, монтажник слаботочных сетей, энергетик, инженер ПТО, производитель работ, водитель самосвала, электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжение и контактной сети 4-5 разряда, машинист автогрейдера, автомотрисы, буровой установки, крана на ж/д ходу, помощник машиниста, землекоп, сигналист, монтажник стальных конструкций, оператор БРУ, кабельщик-спайщик, электромонтер, автоэлектрик, бетонщик-арматурщик.

В РЖД пообещали проживание в вахтовых городках, питание и заработную плату в зависимости от квалификации, специальности и опыта работы в размере 22-120 тысяч рублей в месяц.

Как сообщал ранее почетный консул КР в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев, в последние годы кыргызстанцы уже трудоустраивались на различных участках Дальневосточной железной дороги, в частности, в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, на станциях Корфовская и Сибирцево Хабаровского и Владивостокского отделений этой дороги. Сама ДВЖД является филиалом ОАО "РЖД", управление магистралью протяженностью более 12 тысяч километров, пролегающей по территории Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, осуществляется из Хабаровска.


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URL: https://www.vb.kg/402159
Теги:
железная дорога, Россия, Кыргызстан
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