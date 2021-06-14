Дом культуры "Диалог" организовал для детей мероприятия на время каникул

"Наше лето" – так назвали своей проект сотрудники городского дома культуры. Каждый день для мальчишек и девчонок организовывают мастер-классы, квесты, игры, концерты и конкурсы.

Сегодня,14 июня, в доме культуры, при поддержке администрации Ленинского района прошел День здоровья.

Беседу с детьми о здоровье провела заместитель главного врача по педиатрии ЦСМ №1 Бактыгуль Жанкойлиева. Она рассказала ребятам о том, как важно соблюдать распорядок дня, рационально питаться, мыть руки с мылом, а в общественных местах надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Ребятам показали цикл мультфильмов "Смешарики" на тему здоровья. Затем мальчишки и девчонки поучаствовали в спортивных состязаниях, победители получили дипломы.

- Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления! Каждый из нас хочет быть сильным, бодрым, энергичным и самое главное - не болеть. Поэтому важной ступенью является проведение Дня здоровья, для того чтобы дети поняли, что здоровье – это главное богатство нашей жизни. Если человек здоров, значит он - самый счастливый человек на всей земле, - сказала директор Городского дома культуры "Диалог" Жанетта Чернова.