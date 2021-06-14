Погода
$ 84.23 - 84.61
€ 101.77 - 103.17

Дом культуры "Диалог" организовал для детей мероприятия на время каникул

99  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Наше лето" – так назвали своей проект сотрудники городского дома культуры. Каждый день для мальчишек и девчонок организовывают мастер-классы, квесты, игры, концерты и конкурсы.

Сегодня,14 июня, в доме культуры, при поддержке администрации Ленинского района прошел День здоровья.

Беседу с детьми о здоровье провела заместитель главного врача по педиатрии ЦСМ №1 Бактыгуль Жанкойлиева. Она рассказала ребятам о том, как важно соблюдать распорядок дня, рационально питаться, мыть руки с мылом, а в общественных местах надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Ребятам показали цикл мультфильмов "Смешарики" на тему здоровья. Затем мальчишки и девчонки поучаствовали в спортивных состязаниях, победители получили дипломы.

- Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления! Каждый из нас хочет быть сильным, бодрым, энергичным и самое главное - не болеть. Поэтому важной ступенью является проведение Дня здоровья, для того чтобы дети поняли, что здоровье – это главное богатство нашей жизни. Если человек здоров, значит он - самый счастливый человек на всей земле, - сказала директор Городского дома культуры "Диалог" Жанетта Чернова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402162
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  